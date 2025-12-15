Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本研究嚴選18大抗癌蔬果 這種食物擊敗蘆筍/椰菜花奪冠 醫生讚有效防乳癌/大腸癌！

保健養生
更新時間：13:05 2025-12-15 HKT
發佈時間：13:05 2025-12-15 HKT

不少蔬果等食物都富有抗癌功效，到底哪一種蔬果的抗癌力最強？有醫生引述日本國立癌症預防研究所的一份報告，當中對18種抗癌蔬果進行排行，其中這種食物更擊敗蘆筍、椰菜花等傳統抗癌食物，在抗癌蔬果排行榜中成為第1名。

研究嚴選18大抗癌蔬果 這食物擊敗椰菜花奪冠

營養功能醫學專家劉博仁醫生在《健康好生活》節目中分享，日本國立癌症預防研究所曾針對18種常見蔬果，進行實驗性抗癌效果調查，排名如下：

 

18種食物抗癌功效排名：

  1. 熟甘藷（即熟番薯）
  2. 生甘藷（即生番薯）
  3. 蘆筍
  4. 西蘭花
  5. 捲心菜
  6. 椰菜花
  7. 芹菜
  8. 茄子皮
  9. 甜椒
  10. 紅蘿蔔
  11. 金針菜
  12. 薺菜
  13. 雪菜
  14. 番茄
  15. 大蔥
  16. 大蒜
  17. 青瓜
  18. 白菜

番薯成分如何助抗癌？

對於番薯能夠在抗癌食物排名分別位居第1、2名，劉醫生指，番薯的防癌率大概佔了95%以上，極具抗癌效果，當中更有以下4大抗癌功效：

1. 有助排毒

一顆200g的番薯大概有 1/5 至 1/4 人體所需的纖維。進食番薯後，纖維有助吸附毒素、形成糞便並排出體外，再由肝臟為身體會進行解毒，毒素便難以在身體產生致癌物質。

2. 抑制腫瘤細胞

番薯含有豐富的維他命C、β-胡蘿蔔素、維他命E，還含有DHEA（去氫表雄固酮），能夠抑制乳癌、大腸癌、前列腺癌的腫瘤細胞形成。

3. 補充賀爾蒙

番薯中的DHEA會引發男性體內形成雄激素、女性體內形成雌激素，有效為男女更年期補充賀爾蒙。

4. 促進癌細胞凋亡

番薯中的神經節苷脂，能促進癌細胞凋亡，有助防癌。

番薯2大進食禁忌 多吃反傷身？

雖然番薯的抗癌功效驚人，不過劉醫生提醒進食番薯時要留意以下事項：

1. 忌進食生番薯  

劉醫生提醒，儘管生番薯在抗癌食物排名中位列第2，但生番薯內的澱粉未煮熟，難以消化吸收，故建議日常不要進食生番薯，以免引起肚痛腹瀉。

2. 進食過量番薯恐患脂肪肝

劉醫生指，曾治療過一位癌症患者因聽說番薯可排毒，一日吃3條番薯（每條中型番薯約120kcal），但原本的飯量卻沒有調整，3個月胖了5.6kg、三酸甘油酯飆升，更患上脂肪肝。他提醒大家，番薯累積熱量不低，進食要適量；如果進餐時吃了1條番薯，飯量最好減走一半至2/3。

延伸閱讀：西蘭花2部位常被當廚餘 研究揭抗癌力高100倍 更改善脂肪肝/糖尿病

資料來源：健康好生活日本國立癌症預防研究所

---

相關文章：

西蘭花2部位常被當廚餘 研究揭抗癌力高100倍 更改善脂肪肝/糖尿病

牛津研究揭每日行夠這步數 可預防13種癌症 肝癌/肺癌/大腸癌上榜

50歲以下癌症個案增！研究揭4類癌症增幅最大 恐3大因素惹禍

營養師推介18種最健康蔬菜 第1名不是西蘭花/羽衣甘藍 防6大癌症應吃哪種？

吃1類麵包不易肥？醫生教減肥吃5大食物 更穩定血糖防大腸癌

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
4小時前
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
16小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
5小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
投資理財
8小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
19小時前
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
01:43
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
社會
3小時前
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
社會
7小時前
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客：$250一次
04:21
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客$250次
放蛇直擊
6小時前