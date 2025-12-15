日本研究嚴選18大抗癌蔬果 這種食物擊敗蘆筍/椰菜花奪冠 醫生讚有效防乳癌/大腸癌！

不少蔬果等食物都富有抗癌功效，到底哪一種蔬果的抗癌力最強？有醫生引述日本國立癌症預防研究所的一份報告，當中對18種抗癌蔬果進行排行，其中這種食物更擊敗蘆筍、椰菜花等傳統抗癌食物，在抗癌蔬果排行榜中成為第1名。

研究嚴選18大抗癌蔬果 這食物擊敗椰菜花奪冠

營養功能醫學專家劉博仁醫生在《健康好生活》節目中分享，日本國立癌症預防研究所曾針對18種常見蔬果，進行實驗性抗癌效果調查，排名如下：

18種食物抗癌功效排名：

熟甘藷（即熟番薯） 生甘藷（即生番薯） 蘆筍 西蘭花 捲心菜 椰菜花 芹菜 茄子皮 甜椒 紅蘿蔔 金針菜 薺菜 雪菜 番茄 大蔥 大蒜 青瓜 白菜

番薯成分如何助抗癌？

對於番薯能夠在抗癌食物排名分別位居第1、2名，劉醫生指，番薯的防癌率大概佔了95%以上，極具抗癌效果，當中更有以下4大抗癌功效：

1. 有助排毒

一顆200g的番薯大概有 1/5 至 1/4 人體所需的纖維。進食番薯後，纖維有助吸附毒素、形成糞便並排出體外，再由肝臟為身體會進行解毒，毒素便難以在身體產生致癌物質。

2. 抑制腫瘤細胞

番薯含有豐富的維他命C、β-胡蘿蔔素、維他命E，還含有DHEA（去氫表雄固酮），能夠抑制乳癌、大腸癌、前列腺癌的腫瘤細胞形成。

3. 補充賀爾蒙

番薯中的DHEA會引發男性體內形成雄激素、女性體內形成雌激素，有效為男女更年期補充賀爾蒙。

4. 促進癌細胞凋亡

番薯中的神經節苷脂，能促進癌細胞凋亡，有助防癌。

番薯2大進食禁忌 多吃反傷身？

雖然番薯的抗癌功效驚人，不過劉醫生提醒進食番薯時要留意以下事項：

1. 忌進食生番薯

劉醫生提醒，儘管生番薯在抗癌食物排名中位列第2，但生番薯內的澱粉未煮熟，難以消化吸收，故建議日常不要進食生番薯，以免引起肚痛腹瀉。

2. 進食過量番薯恐患脂肪肝

劉醫生指，曾治療過一位癌症患者因聽說番薯可排毒，一日吃3條番薯（每條中型番薯約120kcal），但原本的飯量卻沒有調整，3個月胖了5.6kg、三酸甘油酯飆升，更患上脂肪肝。他提醒大家，番薯累積熱量不低，進食要適量；如果進餐時吃了1條番薯，飯量最好減走一半至2/3。

資料來源：健康好生活、日本國立癌症預防研究所

