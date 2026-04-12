多吃類黃酮食物助抗衰老？研究揭晚年身體虛弱/情緒病風險更低 每朝飲橙汁喚活細胞防腦退化

吃朱古力、飲橙汁可延緩衰老？美國一項研究發現，類黃酮物質不只抗氧化功效強大，更有助預防多種與年紀增長有關的健康問題，減低長者體力衰弱、機能退化和出現情緒問題的風險，同時具有護心、預防糖尿病和腦退化症等功效。哪些食物類黃酮含量最豐富？

研究揭1種物質可護心/防止糖尿病/腦退化

根據外媒《health》報導，《美國臨床營養學期刊》（The American Journal of Clinical Nutrition）在2025年發表的一項研究發現，攝入更多類黃酮（一種存在於許多植物性食物中的抗氧化化合物）可延緩衰老，並降低心臟病、2型糖尿病和腦退化症等慢性疾病的風險。

這項研究追蹤了60歲或以上超過62,000名女性和23,000名男性的數據。研究人員記錄了人們食用富含類黃酮的食物，例如茶、蘋果、橙、西柚、藍莓、士多啤梨和紅酒的頻率。然後，根據他們每天食用這些食物的份量評分。

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在確定了類黃酮飲食評分後，研究人員將之與受訪者健康報告進行比較。準則包括虛弱程度、身體損傷程度和心理健康狀況。結果顯示，當類黃酮飲食評分越高，受訪者出現與年齡相關不良的健康風險就越低。與攝取量最低的女性相比，攝取類黃酮最多的女性虛弱風險降低了15%，身體機能受損的風險降低了12%，心理健康狀況不佳的風險降低了12%。不過，研究人員發現，男性在攝取類黃酮與老化之間的關聯較少。

該研究的作者，澳洲伊迪斯科文大學醫學與健康科學學院的博士研究員Nicola Bondonno博士稱，這表明食用富含類黃酮的食物，有助令人更長時間地保持行動能力和思維敏銳，亦可降低心臟病、2型糖尿病和腦退化症等慢性疾病的風險。

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註冊營養師Kathryn Piper指，類黃酮可能比其他抗氧化劑更具獨特優勢。與其他抗氧化劑一樣，類黃酮能夠抗發炎，有助於預防疾病。然而，研究表明，類黃酮亦能促進一種名為自噬（autophagy）的過程。自噬就像身體的清潔機制，清除舊的、有害的細胞，為新的、健康的細胞騰出空間。Bondonno補充，類黃酮還有助於抗氧化，支持血管健康，甚至可維持肌肉質量。

推薦6種富含類黃酮的食物

為了在日常生活中攝取更多類黃酮，Piper推薦以下6種食物：

吃甚麼可以攝取更多類黃酮？

綠茶 藍莓、草莓或覆盆子冰沙 早上以一小杯純橙汁或藍莓汁搭配均衡的早餐 以蘋果和花生醬搭配作零食 70%或以上的黑朱古力（偶爾吃） 富含類黃酮的香草，如番茜和牛至

Nicola Bondonno博士指，每天吃一個蘋果、一杯茶、一把莓果或一份柑橘類水果就能延緩衰老，越早養成這些飲食習慣越好，這樣才能讓保護作用逐漸增強。

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