降血壓食物｜高血壓易致中風心肌梗塞 專家票選13種食物護血管 橄欖油/牛油果三甲不入？

【降血壓食物】高血壓在本港相當普遍，更常被稱為「隱形殺手」，可引致嚴重的心臟病、中風、腎衰竭，甚至死亡。想避免高血壓，有日媒邀請多位專家，以投票方式選出13種保護血管的食物，有助降血壓，當中橄欖油和牛油果竟然不入三甲？

降血壓食物｜高血壓易致中風心肌梗塞 專家票選13種食物護血管

日媒《介護ポストセブン》報道，被醫界稱為「沉默殺手」的血管疾病，往往毫無預警地發作，其中最令人畏懼可能會致命或造成嚴重後遺症的腦中風與心肌梗塞。日本齒科大學客座教授渡邊尚彥指出，易患血管疾病的人其實有明確的危險因子可循，其共同病理基礎都是動脈硬化導致的血管阻塞，即高血壓和高膽固醇等導致血管狹窄或阻塞的行為會增加風險。但只要透過健康飲食和生活習慣，有助預防動脈硬化和降低血壓，進一步降低中風和心肌梗塞的風險。

報道邀請10名營養師、醫學專家及心臟科醫生，各自推介有助保護血管的最佳食物，並各自為這些食物評分，評分標準如下：

每位專家推介第1名是10分、第2名是9分、第3名是8分，第4名是7分，第5名是6分。綜合所有專家的評分，最終得出以下13個獲得10分或以上最有效護血管的食物：

降血壓食物｜保護血管食物排行榜：（由第12名至第1名）

降血壓食物排名：

第12位：鯖魚（10分）

富含的n-3脂肪酸，具有改善血液循環的功效，能有效降低心肌梗塞和腦中風的發病風險。建議將鯖魚用於各種烹飪用途，例如醋漬鯖魚和味噌燉菜等。

第12位：薑（10分）

含有薑辣素與薑烯酚兩大活性成分，不僅能有效調節血壓、改善血脂異常，更能促進血液循環、預防動脈硬化形成，從而降低中風及心肌梗塞等疾病的發生風險。

第11位：蘑菇（13分）

蘑菇富含膳食纖維；而含有的鉀，能促進體內鈉離子排出，有效調節血壓。此外，含有鮮味成分，能減少烹調時的調味料使用量，幫助達成減鹽目標。

第10位：大豆（14分）

在豆類中大豆特別富含植物性蛋白質、膳食纖維及鈣質，其中含有的植物性蛋白質，能有效增強血管彈性，而含有的大豆異黃酮成分，更具有降低壞膽固醇和中性脂肪的功效。

第9位：堅果（15分）

堅果類不僅含有優質脂肪，還富含維他命E，有助降低心臟病的風險。此外，吃堅果還有效降低心血管疾病和減少第二型糖尿病風險。由於堅果熱量較高，建議每日攝取量控制在30克以內。

第8位：牛油果（16分）

富含n-9脂肪酸，屬於一種優質脂肪，有助降低壞膽固醇並維持心臟健康。此外，還富含鉀質，可促進體內的鹽分排出。因此，建議可直接生食或者搭配沙律進食。

第6位：三文魚（16分）

富含Omega-3脂肪酸，有效預防動脈硬化、調節血壓並降低壞膽固醇水平；而含有色素成分的蝦紅素，更具有抗發炎與抗氧化功效。

第6位：竹莢魚（16分）

不僅含有DHA，更富含EPA，有效抑制血液凝固。此外，還富含維他命B2，這些營養成分有助分解體內的過氧化脂質，能顯著延緩動脈硬化和抗衰老。

第5位：香蕉（19分）

富含鉀、鎂和膳食纖維等關鍵營養素，有效預防高血壓與動脈硬化；而含有的鉀，則能促進體內過量鈉離子排出。

第4位：橄欖油（24分）

富含酚類化合物，有效預防心血管疾病；而含有的n-9脂肪酸，已被證明具有降血壓功效。此外，有研究顯示，橄欖油可以降低動脈粥狀硬化引起的心血管疾病的風險。

第3位：青魚類（24分）

富含DHA與EPA等不飽和脂肪酸，能有效改善血液循環，預防血栓，還具有降低血液中膽固醇及中性脂肪含量，且無論新鮮或罐頭形式攝取皆可獲得相同效益。此外，青魚類含優質蛋白質，是構建健康血管的重要原料。

第2位：冬菇（26分）

冬菇所含有的鮮味成分香菇嘌呤，能有效降低壞膽固醇並抑制血壓上升；而含豐富的膳食纖維，可吸收並排出體內多餘的膽固醇等脂質與醣類，並軟化血管。冬菇還含豐富的鉀離子，能促進身體排出鈉，避免血壓升高。

第1位：納豆（48分）

納豆含有黏性成分的納豆激酶，具有溶解堵塞血管的血栓的功效；而所含的異黃酮抗氧化成分，能維護心臟與血管健康。進食納豆可改善腸道環境，降低動脈硬化風險。有數據顯示，中風和腦梗在周一早上更容易發生，特別建議在周日晚餐時進食納豆。此外，納豆激酶的效果可持續8至12小時，若在晚餐時吃納豆，第二天早上即可帶來效果。

高血壓有何常見症狀？頭痛/頭暈恐高危？

本港的高血壓情況非常普遍，據本港的「2020-2022年度人口健康調查」結果顯示，本港15-84歲人士高血壓的總患病率達29.5%。據衞生署資料顯示，高血壓是指當在休息狀態或放鬆身體時，血壓仍持續高於正常水平。如血壓持續超過140/90mmHg，便屬於高血壓。

由於大部分高血壓患者都沒有明顯病徵，往往要到併發症出現才知道患上「高血壓」，因而常被稱為「 隱形殺手」。一般而言，高血壓常見症狀如下：

眩暈

視線模糊不清

頭痛

疲勞

臉部發紅

衞生署提醒，患上高血壓而不加以治療或控制，可導致冠心病和心臟病發作、心臟衰竭、中風、視網膜血管病變、腎衰竭等嚴重疾病，甚至有致命風險。血壓越高和不受控制的時間越長，出現併發症的機會及其嚴重性越大。

大多數高血壓的患者沒有明顯成因，但以下個別或綜合的因素，也會增加患上高血壓的風險：

吸煙

缺乏運動

肥胖

精神緊張

飲酒過多

家庭成員是高血壓患者

其他誘發高血壓成因：

腎病

心臟病

荷爾蒙失調

某些藥物的副作用（如類固醇）

資料來源：《介護ポストセブン》、衞生署、2020-2022年度人口健康調查

延伸閱讀：必做2動作1分鐘降血壓！防中風/心肌梗塞 如何在家輕鬆做？

