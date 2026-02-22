抗皺乳霜及精華液推薦｜日本《LDK》推薦6款人氣產品 最平只售$189 有效撫平皺紋不黏膩

抗皺乳霜及精華液推薦｜日本美妝雜誌《LDK the beauty》實測6款抗皺乳霜和精華液，6款產品評分都在3.40分以上，第1位的皺紋改善效果獲得高度評價，有助撫平皺紋不黏膩。

日本《LDK》實測6款抗皺乳霜及精華液

《LDK the beauty》公布6款抗皺乳霜和精華液評測結果，評測主要根據以下3大標準：

皺紋改善程度：測試者連續使用產品一段時間，並使用專用儀器測量皺紋數量，以使用前後皺紋增減量的平均差來評估產品效果。 成分：除了有效改善皺紋的成分外，專家還對保濕等成分進行了全面評估。 易用性：測試者使用本產品，並對其塗抹的難易程度、與肌膚的融合程度以及容器的易用性進行評估。

抗皺乳霜及精華液實測結果及評價⬇⬇⬇

《LDK》評測6款抗皺乳霜和精華液名單：

第6位（3.42分）：Menard Lines Reset藥用美容液（日圓¥7810，約HK$424）

第5位（3.48分）：WrinkFade藥用抗皺護理濃縮精華（日圓¥3480，約HK$189）

第4位（3.80分）：Raiz Wrinkle Cross美容液（日圓¥14300，約HK$776）

第3位（3.84分）：Perle Savon Premium Serum（日圓¥8640，約HK$469）

第2位（4.24分）：Revisis Wrinkle Care Whitening Eye Cream（日圓¥7700，約HK$418）

第1位（4.36分）：Domohorn Wrinkle Cream 20（日圓¥14300，約HK$776）

測試員指，第5位的「WrinkFade藥用抗皺護理濃縮精華」蘊含三種有效成分：肝素類（用於改善皺紋、保濕和鎖水）、甘草酸二鉀（用於防止皮膚粗糙）和人體神經醯胺。它質地厚重，但能完美融入肌膚。它只售$189，性價比很高。

第2位的「Revisis Wrinkle Care Whitening Eye Cream」改善皺紋的有效成分是菸鹼醯胺。測試員指，它皺紋改善效果的評價良好，還添加了神經酰胺和透明質酸等保濕成分，以及預防肌膚粗糙的有效成分甘草酸二鉀，是一款多功能護膚產品。

獲得第1名的「Domohorn Wrinkle Cream 20」獲得「Bestbuy」稱號。測試員指，其抗皺活性成分是菸鹼醯胺。該公司專有的膠原蛋白和發酵膠原蛋白寡肽（保濕成分）也是其賣點。「Domohorn Wrinkle Cream 20」的皺紋改善效果獲得了高度評價。它有順滑的塗抹感、不黏膩，能帶來舒適持久的滋潤感。

資料來源：《LDK the beauty》

