Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

抗皺乳霜及精華液推薦｜日本《LDK》推薦6款人氣產品 最平只售$189 有效撫平皺紋不黏膩

保健養生
更新時間：12:30 2026-02-22 HKT
發佈時間：12:30 2026-02-22 HKT

抗皺乳霜及精華液推薦｜日本美妝雜誌《LDK the beauty》實測6款抗皺乳霜和精華液，6款產品評分都在3.40分以上，第1位的皺紋改善效果獲得高度評價，有助撫平皺紋不黏膩。

日本《LDK》實測6款抗皺乳霜及精華液

《LDK the beauty》公布6款抗皺乳霜和精華液評測結果，評測主要根據以下3大標準：

  1. 皺紋改善程度：測試者連續使用產品一段時間，並使用專用儀器測量皺紋數量，以使用前後皺紋增減量的平均差來評估產品效果。
  2. 成分：除了有效改善皺紋的成分外，專家還對保濕等成分進行了全面評估。
  3. 易用性：測試者使用本產品，並對其塗抹的難易程度、與肌膚的融合程度以及容器的易用性進行評估。

抗皺乳霜及精華液實測結果及評價⬇⬇⬇

《LDK》評測6款抗皺乳霜和精華液名單：

  • 第6位（3.42分）：Menard Lines Reset藥用美容液（日圓¥7810，約HK$424）
  • 第5位（3.48分）：WrinkFade藥用抗皺護理濃縮精華（日圓¥3480，約HK$189）
  • 第4位（3.80分）：Raiz Wrinkle Cross美容液（日圓¥14300，約HK$776）
  • 第3位（3.84分）：Perle Savon Premium Serum（日圓¥8640，約HK$469）
  • 第2位（4.24分）：Revisis Wrinkle Care Whitening Eye Cream（日圓¥7700，約HK$418）
  • 第1位（4.36分）：Domohorn Wrinkle Cream 20（日圓¥14300，約HK$776）

測試員指，第5位的「WrinkFade藥用抗皺護理濃縮精華」蘊含三種有效成分：肝素類（用於改善皺紋、保濕和鎖水）、甘草酸二鉀（用於防止皮膚粗糙）和人體神經醯胺。它質地厚重，但能完美融入肌膚。它只售$189，性價比很高。

第2位的「Revisis Wrinkle Care Whitening Eye Cream」改善皺紋的有效成分是菸鹼醯胺。測試員指，它皺紋改善效果的評價良好，還添加了神經酰胺和透明質酸等保濕成分，以及預防肌膚粗糙的有效成分甘草酸二鉀，是一款多功能護膚產品。

獲得第1名的「Domohorn Wrinkle Cream 20」獲得「Bestbuy」稱號。測試員指，其抗皺活性成分是菸鹼醯胺。該公司專有的膠原蛋白和發酵膠原蛋白寡肽（保濕成分）也是其賣點。「Domohorn Wrinkle Cream 20」的皺紋改善效果獲得了高度評價。它有順滑的塗抹感、不黏膩，能帶來舒適持久的滋潤感。

資料來源：《LDK the beauty》

延伸閱讀：防曬噴霧推薦｜日本《LDK》實測10款人氣產品 7款獲A級高效防UV 第1名只售$37

---

相關文章：

防水防曬推介2024｜日本《LDK》實測10款熱門防曬產品 3款獲A級美白防UV Anessa/Bioré/Nivea排第幾？

防水防曬推介｜日本《LDK》實測9款人氣產品 第1名阻擋99%紫外線 3款A級超防水

掛耳咖啡推介｜日本《LDK》評測23款有3款獲A+級 Starbucks排第2 Muji排最尾？

眼藥水推介｜日本《LDK》評測13款乾眼症眼藥水 樂敦/獅王獲A級最平$22 戴隱形眼鏡可用

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
20小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
香港女神前夫重提「澳門輸10億」 事件曾驚動執法機關 親揭產業鏈驚人內幕登熱搜
香港女神前夫重提「澳門輸10億」 事件曾驚動執法機關 親揭產業鏈驚人內幕登熱搜
影視圈
18小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」
家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」
投資理財
18小時前
奇案解密︱雲南大學衣櫃4屍案 廣西男馬加爵鎚殺同窗伏法後父拒領骨灰
奇案解密︱雲南大學衣櫃4屍案 廣西男馬加爵鎚殺同窗伏法後父拒領骨灰
即時中國
6小時前
宏福苑安置｜如「釘子戶」堅拒收購 黃偉綸：將面臨更多困難 「現實個單位都已經賣唔到」
宏福苑安置｜如「釘子戶」堅拒收購 黃偉綸：將面臨更多困難 「現實個單位都已經賣唔到」
社會
4小時前
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-21 11:08 HKT
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
時尚購物
2026-02-21 11:15 HKT