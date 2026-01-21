75歲醫生曾患糖尿病 23年無需服藥靠1招控血糖 身體回春沒蛀牙如年輕人

患上糖尿病，如何控制好病情，甚至不用服藥？日本一名醫生注重健康愛運動，卻在52歲時患上糖尿病。後來，他僅靠1招飲食貼士成功控制糖尿病病情，過去23年都不需服藥控血糖。今年75歲的他不但成功逆轉糖尿病，身體各方面狀態更保持得相當年輕，看書不用帶眼鏡，也沒有掉牙，到底他的降血糖抗衰老秘訣是甚麼？

75歲醫生曾患糖尿病 23年無需服藥靠1招控血糖

根據日媒《President Online》報道，75歲的日本醫生江部康二在52歲的時候被診斷患上糖尿病。雖然他每星期都會打網球後及健身，鍛煉腹部和背部，飲食上也限制肉類和脂肪的攝取。但不知為何，體重仍然節節上升，更開始出現大肚腩，糖尿病的病情始終沒改善。

江部康二醫生後來發現，自己患上糖尿病的原因，原來與自己愛吃米飯和愛喝酒的習慣有關。他平日愛吃大量糙米和白米，幾乎不吃麵包及小麥製品，40歲過後幾乎每晚都會喝純米大吟釀和啤酒。也是從大概40多歲開始出現餐後高血糖的問題，持續了10年，終在50多歲時演變成糖尿病。

靠1習慣控制好血糖 23年來不用吃藥

確診糖尿病後，江部醫生立即開始「超級低碳水化合物飲食」，堅持限制碳水化合物攝取至今23年，除了幫他控制好血糖之外，更有很多意想不到的抗衰老及保健效果。以他現在75歲的年紀，身體狀態可謂相當年輕：

所有牙齒齊全，沒有蛀牙和牙周病。

看字典都不用帶眼鏡，也仍然能夠駕駛汽車。

沒有聽力損失。

沒有夜尿問題。

身高沒有縮水。

52歲時患有糖尿病，但沒有服用任何口服藥物。

糖化血紅素維持在5.5-5.9%，無糖尿病併發症。

血壓正常，120-135/70-85mmHg，不須服用降血壓藥物。

打網球40多年，從來沒有感到任何疼痛。

控血糖限制碳水10大原則 抗糖尿病更抗衰老

江部康二醫生指，根據美國糖尿病協會的數據，在三大營養素中，只有碳水化合物會直接升高血糖值，蛋白質和脂質則不然。他採取的「超級限制碳水化合物飲食」比起一般低碳飲食更嚴格，平均蛋白質佔32%、脂肪佔56%、碳水化合物佔12%，並從一日三餐中剔除主食，包括米飯、麵條、麵包等稻米和小麥製品，以及馬鈴薯等碳水化合物。

對抗糖尿病 限制碳水10大原則：

首要是減少碳水化合物的攝取，盡量將每餐的攝取量限制在20g或更少。 為了彌補碳水化合物的限制，主要由蛋白質和脂質組成的食物要吃得足夠。 如果必須吃主食，請只吃少量。 可以喝水、茶、麥茶、焙茶等零卡路里飲品，但不能喝果汁和汽水。 選擇碳水化合物含量低的蔬菜、海藻、蘑菇，避免吃或少吃水果。 盡量使用橄欖油、魚油（EPA、DHA）以降低亞麻油酸。 可以吃適量無糖蛋黃醬和牛油。 可以喝蒸餾酒，例如燒酒、威士忌等，以及和零糖質啤酒，適量飲用葡萄酒（dry wine），但要避免飲用啤酒、清酒等釀造酒。 適量吃零食和小菜，以芝士和堅果為主，切勿吃甜食或乾果。 可能的話選擇不含合成化學添加劑的食物。

江部康二醫生指，「超級低碳水化合物飲食」效果非常好，他強烈推薦。不過如果一開始就嚴格執行，很可能難以堅持下去，建議循序漸進，從較簡單的習慣開始逐步提高難度。初步適應減少碳水的飲食大概需要1至2個月，3至6個月就能完全習慣，並會發現自己不再像以前那樣渴望糖了。

較低碳飲食：晚餐不吃主食。早上和下午吃少量主食（碳水化合物40-50g）。適合一定要吃澱粉的人。

標準限制碳水化合物飲食：在早餐或午餐，每天只吃一餐少量主食（40-50g碳水化合物），晚餐不吃主食。

超級低碳水化合物飲食：三餐都不吃主食，每餐碳水化合物含量應少於20g。

哪些人不適合限制碳水化合物飲食？

江部康二醫生指，採取低碳水化合物飲食可以令血糖水平即時改善，正服用口服降血糖藥或注射胰島素的糖尿病患者有發生低血糖的風險，因此應務必先諮詢醫生。另外以下3類人士不適合限制攝取碳水化合物：

胰臟炎、肝硬化、長鏈脂肪酸代謝障礙/尿素循環障礙患者不適合進行。

慢性腎病患者原則上不適合。

如患有糖尿病腎病變，應先諮詢醫生才進行。

糖尿病8大初期症狀 5招調整飲食穩定血糖

根據本港醫管局資料，糖尿病有年輕化趨勢，年齡35歲以下的港人有2%發病，肥胖是引致糖尿病的主要風險之一。根據世界衞生組織的準則，如空腹血糖大過或等於7mmol/L，或餐後2小時血糖高於11.1mmol/L的人士，則可判斷為患上「糖尿病」。空腹的定義為禁食8小時以上。

糖尿病者初期常見徵狀：

經常口渴

小便頻密

感到飢餓

體重下降

容易疲倦

視力模糊

傷口不易癒合

皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

糖尿病者調整飲食原則：

醫管局提醒，所有糖尿病人均需遵從飲食治療，一般原則如下：

均衡飲食，定時定量，以「少食多餐」為原則，有助穩定血糖。

適量進食含碳水化合物之食物，包括五穀類、根莖類植物例如薯仔、水果、奶品類。

避免高糖分或含添加糖分之食物及飲品，以防血糖急升。

避免過量脂肪，尤其是飽和脂肪如動物皮、肥膏等，以保持心血管健康。

避免過量飲用酒精飲料，因為酒精會增加藥物的副作用及引致低血糖現象，亦要避免空肚飲酒。

---

