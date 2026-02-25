台男聞腐敗屍臭味？醫生檢查驚見鼻腔長滿「霉菌」 了解致命霉菌性鼻竇炎

不只食物會發霉，原來鼻腔都會發霉？有專家早前分享，有病患連續幾個月都聞到屍臭味，同時流出黑色鼻涕。後來檢查發現，患者鼻腔有「黑色大石」，屬於「黴菌性鼻竇炎」，即俗稱的鼻子「發霉生菇」，以氣味揭開健康危機。

霉菌感染聞出屍臭味

台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬在《醫師好辣》節目分享，一位職業為巡山員的病患連續聞到屍臭味，起初以為山裡有動物屍體但未有發現，患者某日在家流出黑色及深紅色鼻涕後，送院後經檢查發現鼻腔長出呈「黑色大石」狀的黴菌。

吳昭寬指，鼻子有霉菌感染，大多因為身處潮濕悶熱的環境，也跟病人本人的體質相關。加上該患者的生活習慣不太健康，每日起床後會喝約含「8顆糖」的能量飲料才去上班，驗血後確診糖尿病。有指，侵襲性霉菌性鼻竇炎常見於免疫力低下的人群，包括血癌、骨髓移植及糖尿病患者。患者其後透過手術取出了霉菌「大石」再配合糖尿病治療才告別屍臭味。

霉菌性鼻竇炎（黴菌性鼻竇炎）成因/種類/症狀/治療方法

到底霉菌性鼻竇炎成因/症狀/臨床表現是甚麼？臺北榮民總醫院資料顯示，霉菌性鼻竇炎（Fungal rhinosinusitis）是霉菌感染造成之鼻竇發炎。

霉菌性鼻竇炎｜成因

正常人吸入環境中的霉菌而在呼吸道黏膜移生（colonization），但若鼻竇構造異常或免疫力低下，移生的霉菌可能會成為鼻竇的感染源。

霉菌性鼻竇炎｜種類

霉菌性鼻竇炎可分為侵襲性（invasive）與非侵襲性（non-invasive）；或依病程發展分為急性和慢性。

霉菌性鼻竇炎可惡化為侵襲性霉菌鼻竇炎，入侵血管、骨頭及神經系統，造成生命危險，情況不容小覷。

霉菌性鼻竇炎｜臨床症狀

發燒

面部疼痛

鼻塞

臉麻（有入侵腦神經）

重影/複視（有入侵腦神經）

意識改變（有入侵腦神經）

若免疫低下的病人出現以上症狀，需特別小心侵襲性霉菌性鼻竇炎的可能。一般會透過電腦斷層診斷檢查是否有黏膜增厚、入侵骨頭的情況。

霉菌性鼻竇炎｜治療方法

一般霉菌性鼻竇炎接受內視鏡手術將鼻竇清創，同時將組織進行病理診斷及化驗；

侵襲性鼻竇炎需使用全身性的抗霉菌藥物治療。

鼻涕顏色代表不同身體警號

除了異味，吳昭寬醫生也分享了鼻涕變色代表不同的身體警號：

鼻涕顏色 身體警號 黑色 長黴菌 乳白色 感冒初期 黃綠色 細菌感染 咖啡色或暗黑色 可能是吸入油污或髒東西 出現血絲 長期出現血絲沒有停，有可能是鼻咽癌、鼻竇癌的慢性出血情況

資料來源：《醫師好辣》節目

