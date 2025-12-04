自測手機失智症10大症狀 去廁所玩手機即中招 醫生教3招喚醒大腦

【手機失智症】記性變差可能是手機用太多？有醫生提出日常過量使用手機，恐患上「手機失智症」，不但令大腦變得像垃圾場，甚至影響人的溝通能力及正常生活。他表示，通過10件事可以自測是否患有「手機失智症」，如果日常去廁所或洗澡都要帶著手機，很可能已經中招。

自測手機失智症10大症狀 去廁所玩手機即中招

日本TBS電視台節目《Nスタ》邀請專家講解「手機失智症」，或稱「數碼痴呆症」的問題。奧村記憶診所理事長奧村步醫生指，與一般認知障礙症或腦退化不同，「手機認知症」是過度使用智能手機，導致大腦疲勞、出現記憶力和集中力嚴重下降，症狀如同腦退化症一樣，因此年輕人也要注意。由於大腦從手機當中接收到龐大的資訊量，負責整理資訊的前額葉功能受影響，導致大腦變成「垃圾屋」一樣。在有需要時，無法即刻取用必要的資訊。

甚麼人容易患「手機失智症」？奧村步醫生指，有事沒事都在看、不是為了甚麼目的卻看了1至2小時手機，經常這樣做的人有較高風險。他列出「手機認知症」的危險度清單，當中有10大高危徵兆：

自測「手機失智症」症狀：

自測手機失智症10大症狀：

手機不在身邊就不安心 去廁所或洗澡時都要帶著手機 沒有手機就睡不著 總覺得聽到手機通知音或振動 無法馬上叫出人名或物件名稱 與人對答出現問題，想不到適合的話語 工作或做家務時效率變差 需要煩惱大量事務，包括工作、家務、育兒等 容易擔心 睡眠不足

奧村步醫生補充，當「手機失智症」問題持續，導致患者溝通能力下降，大腦長期處於興奮狀況而無法正常入睡，人也會變得缺乏活力。

如何預防手機失智症？

節目中，金町駅前腦神經內科院長內野勝行提出3招預防及改善「手機認知症」

在不認識的街道上散步，而不要看手機。

數位排毒（Digital detox），例如去露營或桑拿，有助調節自律神經系統。

適當午睡以緩解大腦疲勞，睡眠有助鞏固記憶及幫助重啟大腦。午睡時間在40至50分鐘，不要超過1個小時，以免影響晚間睡眠質素。

資料來源：《TBS News Dig》

延伸閱讀：5類食物保持大腦年輕 專家大推1種魚防腦退化 吃豆腐可增強記憶？

