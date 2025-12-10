口氣聞出7大疾病先兆 這味道恐屬肺癌/胃癌警號 醫生教自測方法3秒知結果

出現口氣或口臭，不一定只是口腔衛生問題，甚至有可能是一些致命疾病的先兆。有醫生提醒，如果發現口腔出現7種異常口氣味道，有可能是身體患上7類疾病的先兆，其中一種甚至有可能是患上肺癌、胃癌等癌症的警號。

口氣聞出7大疾病先兆 這味道恐屬肺癌/胃癌警號

家庭醫學科醫生洪暐傑在節目《醫點不誇張》中提到，如發現口臭，不僅影響人際關係，更可能是健康發出的警訊。若出現以下7種口臭味道，有可能患上以下7種疾病的徵兆：

口氣如何自測健康？

7種口氣自測健康：

1. 腐臭味

當口中散發腐臭味，這可能是癌症風險。由於癌症發生過程中會有細胞壞死，而腐敗味道會從口腔散發出來，常見於與呼吸道有關的癌症，例如口腔癌、鼻咽癌、肺癌、食道癌和胃癌。但若是肺癌，腫瘤生長位置位於肺部較外邊的地方，未與支氣管形成通道時，這種氣味較難從口腔散發出。

2. 臭雞蛋味

常見於肝衰竭等肝臟疾病。

3. 酸臭味

若有胃酸倒流的現象，就可能會出現酸臭的口氣，而這種味道類似吃飽後打嗝的氣味。如果消化不良或食物在胃裡滯留過久，這種異味會更加濃烈刺鼻。

4. 水果腐爛味

糖尿病患者可能已出現酸中毒的現象。

5. 尿騷味

可能是腎臟疾病所致，因為腎臟代謝毒素功能下降，導致毒素累積過多所引起這種味道。

6. 肉類腐敗味

常見於牙周病等口腔疾病。

7. 魚腥味

可能是鼻竇炎或呼吸道疾病。

3招自測口氣程度

要自我檢測是否有口臭問題，洪暐傑醫生教3種簡單方法：

雙手合攏摀住嘴巴，緩慢吐氣並持續三秒後再聞氣味，若連自己都感到明顯異味，就表示口臭問題較嚴重。

使用乾淨湯匙輕刮舌苔或舌頭舔湯匙，等口水乾燥後再嗅聞湯匙上的味道。

尋求朋友協助聞氣味，但建議務必慎選人選，以免尷尬。

6大生活習慣易致口臭

根據衞生署資料，口臭問題於早上起床時特別明顯。引起口臭的主要原因是當食物渣滓和血液在口腔內經細菌分解而腐化。另外，擁有以下不良生活習慣或身體狀況的人士，會較易出現口臭：

口腔衞生欠佳： 累積的牙石會導致牙週病，從而引致口臭。

累積的牙石會導致牙週病，從而引致口臭。 唾液流量不足令口腔乾涸： 由於唾液有清潔口腔的功能，唾液流量不足的話，口腔內的壞死細胞便會聚積在舌頭、牙肉及面頰，並且腐壞和產生口臭。

由於唾液有清潔口腔的功能，唾液流量不足的話，口腔內的壞死細胞便會聚積在舌頭、牙肉及面頰，並且腐壞和產生口臭。 假牙衞生欠佳 ：若假牙是不合適、不衞生或於睡覺時仍然佩戴著，都會引起口臭。

：若假牙是不合適、不衞生或於睡覺時仍然佩戴著，都會引起口臭。 吸煙： 會發出一股尼古丁的臭味。

會發出一股尼古丁的臭味。 進食味道濃烈的食品： 例如洋蔥及蒜頭等，都會引起暫時性的口臭。

例如洋蔥及蒜頭等，都會引起暫時性的口臭。 疾病：有些疾病如鼻竇炎或肝臟問題等，有時都會引起獨特的口臭。

怎樣可以預防口臭？

根據衞生署資料，在大部份情況下，口臭是可以憑著每天保持口腔衞生及良好的護齒習慣預防：

每日於早晚及進食後，使用含氟的牙膏擦牙，同時適當地清理牙罅。

妥善清理假牙，並在睡覺前把它除掉。

定期接受口腔檢查。

戒煙，或者可嚐試咀嚼無糖香口膠。由於咀嚼香口膠能刺激唾液腺分泌唾液，而唾液可中和口腔內的酸素，這樣便可減少蛀牙的機會。

全日多喝水，以保持口腔濕潤。

避免進食味道濃烈的食品。

資料來源：《醫點不誇張》、衞生署

專家履歷：洪暐傑

台灣家醫科主治醫生，目前擔任義大醫院預防醫學科主任，主要專長為骨質疏鬆症、糖尿病、高血壓、高血脂、戒菸、多重疾病整合門診照護等。

延伸閱讀：除口罩怕口臭可吃乳酪解決？ 推介8款食物去除口氣

