新年吃魚年年有餘 長者多吃魚健康長壽血管更暢通 推介12款必吃魚類

新年大魚大肉，尤其要多吃魚，不只是「年年有餘」意頭好，更是營養豐富，尤其是富含Omega-3，能夠加強抗衰老，有益心血管健康。有醫生盤點了長壽者5大生活習慣，其中就包括每餐都吃魚。哪些魚的Omega-3含量更豐富、更值得吃。

新年吃魚年年有餘 長者多吃魚健康長壽血管更暢通

日本是世界知名長壽的國家，特別是沖繩更位列全球最長壽的5大「藍區」之一。減重醫生蕭捷健在Facebook專頁指，日常生活與飲食習慣是日本人的長壽關鍵。新春佳節，除了祝福長輩福壽綿長、平安喜樂、歲歲安康，不如他們鼓勵他們養生具體的養生防病習慣。

5大日本人長壽秘訣

1. 每餐都吃魚

魚含有豐富的Omega-3脂肪酸，有助保護心血管健康。搭配納豆、味噌等發酵食物，對於腸道健康也很有益處。

根據食物安全中心資料，魚類除了含豐富的Omega-3脂肪酸和優質蛋白質外，還含有多種營養素，例如碘質、硒質、鈣質、鐵質，以及維他命A和D等。每種魚都含有DHA和EPA等Omega-3脂肪酸，其中以油脂較多的魚類（例如三文魚和黃花魚）的含量較高。

2. 只吃8分飽

吃飯不吃到全飽，只吃到約8分飽，避免對腸胃消化造成負擔。

3. 每天走路

不強求一定要到健身室鍛煉，但每日多走路對於提升運動量和肌肉量都很有幫助。

4. 常喝綠茶

每天可以多喝幾杯綠茶，幫助身體抗氧化。

5. 洗熱水澡

熱水澡和浸浴能夠促進血液循環，放鬆身體和心靈。

蕭捷健醫生表示，上述5個日本人常見的生活習慣，都是經科學實證能促進健康的方法，想要晚年健康有活力，不妨學習日本人這樣過生活。

