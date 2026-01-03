82歲腦科學家堅持每天散步 走滿這時數腦退化風險降28% 做多1步驟效果加倍

運動對預防腦退化症十分重要！一位日本82歲腦科學家堅持每天散步，研究指，走滿這時數可降低腦退化風險達28%，做多1個步驟效果更可加倍。

82歲腦科學家每天散步 退化風險降28%

據日媒《President Online》報道，日本82歲腦科學家杉本八郎教授指，要預防腦退化症，順暢的血液循環十分重要，當中，每天散步就可有效改善血液循環，如果在散步時加上1個步驟，更能提升腦力，有效預防腦退化：

如何散步預防腦退化？

為何散步可預防腦退化？

杉本八郎教授指，預防腦退化的基礎，在於維持血管健康與良好的血液循環，然後就是避免高血壓和糖尿病等慢性疾病。只要腦部能穩定獲得充足氧氣，神經細胞也能保持活躍，即便年齡增長也能延緩認知退化。他指，例如散步、騎腳踏車等有氧運動，能夠促進全身血液流動，使新鮮的氧氣與營養能輸送至大腦，活化腦部細胞。當中，散步是一項適合任何年齡人士的運動，即使體力不好、年紀大的長者也能做到。

對於散步預防腦退化的功效，杉本八郎指，日本東北大學研究團隊曾在2018年對宮城縣大崎市的13990名65歲以上老年人進行了分析，研究並發現，每天步行1小時以上的長者，比每天步行不足30分鐘者，患腦退化症的可能性低約28％。

但杉本八郎教授提醒，持之以恆的運動對預防腦退化十分重要，不能只有三分鐘熱度。要達到預防腦退化效果，他建議可從每周散步3至4次、每次30分鐘開始養成習慣，例如搭車上下班時可提早1、2個站下車走路，平時多走樓梯代替搭電梯，這些生活習慣都可更易養成散步的習慣。

杉本八郎又推薦大家多做「認知散步運動法」，它是一項結合運動與腦力挑戰的活動，只需散步時多加一個步驟可令預防腦退化效果加倍。他引述東京都健康長壽醫療中心資料指，只要在散步時同步搭配簡單計算，這類結合運動與腦力挑戰的活動，有延緩認知能力惡化的效果！

認知散步法防腦退化：

散步同時搭配心算練習 心算練習方式：從100開始，依序每次「減三、減五」，交叉計算 例子：100→減3→97→減5→92→減3→89→減5→84，如此類推 熟悉了之後還可以挑戰不同間距

杉本八郎指，養成有氧運動的習慣，除了可延緩認知能力惡化，還能提升夜間的睡眠品質。睡眠不足本身也會增加高血壓與糖尿病風險，所以透過穩定有氧運動的習慣提升睡眠品質，自然對腦部健康與預防腦退化有幫助。

資料來源：President Online

專家履歷：杉本八郎

京都大學藥學研究科藥物發現神經科學系教授、京都大學藥學研究科尖端藥物發現研究中心教授、同誌社大學腦科學研究科教授，現為同誌社大學生命與醫學科學研究科客座教授。

延伸閱讀：無需日行萬步！醫生推介5大長壽運動 長者每周做2次 死亡率降46%

---

相關文章：

研究揭8大延壽運動 第1位不是跑步！做這運動長命10年

92歲教授仍踩單車 大腦心臟超健康！5大延壽秘訣 午餐必吃1物通血管

長壽飲食｜想長命110歲？專家推介7大食物防癌/抗衰老 這種小食也上榜！

吃生/熟香蕉更長壽？哈佛醫生教2大抗衰老飲食法 這樣吃防癌防腦退化

81歲醫生仍充滿活力工作 每天必飲1款湯防癌 更降血壓血糖 3大養生秘訣公開

78歲醫生逆齡20歲！6大長壽秘訣 必吃3種食物 這種油防癌防中風