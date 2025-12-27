預防糖尿病竟可吃朱古力？醫生教1周養成7大穩血糖習慣 餐前必喝這飲品！

【降血糖方法】吃朱古力也可預防糖尿病？有醫生提出了7天控制血糖方案，透過每天改變1件小事，包括吃早餐、零食、做運動等生活習慣，把身體養成穩血糖體質，預防糖尿病。

8習慣易令血糖急升 預防糖尿病可吃朱古力？

根據日媒《介護ポストセブン》報道，日本的糖尿病專門醫生矢野宏行指，糖尿病在現在的社會非常普遍，不過糖尿病前期問題容易被忽略。糖尿病前期患者往往是餐後血糖水平突然上升到 200mg/dL以上，然後在1小時內驟降至100mg/dL以上，但由於健康檢查通常只測量空腹血糖水平，因此不容易被察覺。

矢野宏行醫生表示，糖尿病前期患者會分泌大量胰島素，試圖降低因飲食不良或壓力而急劇升高的血糖水平。如果情況持續，就會導致胰島素阻抗，即胰島素無法充分發揮作用，繼而引發慢性糖尿病。長期血糖波動會損害血管，增加動脈硬化、心肌梗塞和中風的風險。

有些習慣會使身體如同打開了「血糖推進器」，令血糖水平飆升：

甚麼習慣易致高血糖？

容易令血糖急升的壞習慣：

喜歡吃精緻碳水：包括白飯、蕎麥麵、烏冬等，當中的糖分會很快被身體吸收並轉化成能量，導致血糖水平突然升高。

進食太快：太多糖分一下子進入身體，令血糖水平突然升高。要充分咀嚼食物，每餐至少吃15分鐘。

常喝蔬菜汁或零糖汽水：1包200ml的蔬菜汁含有15至20g糖；至於喝無糖汽水，雖然血糖水平不會上升，但會讓大腦感到困惑，認為「需要攝入更多的糖」，繼而開始渴望吃甜食。

早上喝咖啡：咖啡因有刺激腎上腺素釋放的作用，導致血糖上升。吃早餐時血糖水平本來就已變高，如果喜歡早上喝咖啡或能量飲料提神，就會使之進一步增高。

早餐前劇烈運動：劇烈運動同樣會刺激腎上腺素分泌，因此不宜在早起後立即慢跑。健身室的高強度訓練，或者進行網球、乒乓球等對體力和精神要求的運動，在早餐前做對於血糖控制也可能有反效果。

熬夜：睡眠不足令人渴望高熱量的食物，導致血糖值飆升。

飯後立即睡覺：下午吃零食導致延遲吃晚飯（8點後），飯後不久就到睡覺時間，這是最糟糕的情況。因為吃零食而升高的血糖還未恢復，一吃晚餐時就會飆升。如果很快就睡覺，夜間分泌大量胰島素幫助壓低血糖，下降得太急容易導致低血糖。

其他：常在晚上喝啤酒或清酒，或者焗桑拿時間太長。

每天1個簡單穩糖習慣 遠離糖尿病

想要一下子改變這些習慣十分困難，應該慢慢地逐一檢視和調整飲食、運動、睡眠等。為此，矢野宏行醫生提出7天穩血糖習慣，每天做1件事，並且堅持做下去，就能養成血糖不易上升的體質，關閉「血糖推進器」，逆轉糖尿病前期，甚至幫助糖尿病患者緩解症狀，不再需要依賴藥物。

星期一：盡量放鬆並享受這一天

新的一周開始，但毋須太緊張或給自己太大壓力，不要喝咖啡或能量飲料提神。

早餐前，進行腹式呼吸10次，用鼻子吸氣5秒，呼氣5秒，然後重覆。

星期二：注意碳水化合物攝取

晚餐減少碳水化合物的攝取，細嚼慢嚥，不要10分鐘就吃完。如果習慣11、12點睡覺，就要在晚上8點前吃完晚餐，預留時間消化。

用餐時先吃肉或魚，最後才吃主食。有研究表明，只要改變進食順序，就能將血糖水平從199降至126。先吃肉、魚和蔬菜，最後吃白飯，可以防止碳水化合物被吸收過快，並能減緩血糖上升。

推介的降低血糖蔬菜是西蘭花、椰菜花、椰菜等富含蘿蔔硫素的十字花科蔬菜。蘿蔔硫素認指能活化棕色脂肪細胞，從而有效地消耗體內從碳水化合物中獲得的能量。

星期三：每餐後做5分鐘輕鬆運動

飯後30分鐘至1小時內，血糖水平會升高，因此在餐後15分鐘內鍛鍊很重要，進行伸展運動，包括舉手、拉毛巾和抬腿。重點在於活動背闊肌和大腿肌肉，這些大肌肉的能量利用效率很高，每次5分鐘即可，三餐後各進行一次。

散步等帶氧運動對於控制血糖也有積極的幫助，但不要選擇網球、乒乓球等競技運動。

星期四：改變零食選擇

如果有吃零食的習慣，改吃低糖少甜的零食，並在3點左右吃。

留意零食是否使用米或薯仔製成，例如米餅或薯片也要少吃，因為糖分很高。改吃堅果，或者2至3片70%以上可可濃度的朱古力。

配1杯桑葉茶，桑葉含有「1-脫氧野尻黴素」，能夠抑制血糖。

星期五：注意飲酒種類及數量

很多人喜歡周五下班後聚會，飯前先喝1湯匙蘋果醋，醋酸會抑制分解碳水化合物的酶，從而阻止糖分吸收。

如果會飲酒，不要選擇啤酒和清酒，含糖量較高；改喝不含大量糖分的蒸餾酒，例如紅酒、燒酒、威士忌或標榜「零糖質」的酒。也不要喝到醉。

星期六：盡情享受興趣與嗜好

做自己做喜歡的事有助於降低血糖。周末做一些嗜好或帶氧運動，但要避免太劇烈的運動。

浸浴放鬆同樣推薦，記得帶一瓶水進浴室，補充水分，時間別超過10分鐘，水溫不要高於40°C，也不要在桑拿房逗留太長時間。

星期日：早點睡覺

特別是周五和周六熬了夜的人，周日晚上早點休息，為新一周的開始做好準備。

在晚上8點前吃完晚餐，飯後15分鐘內進行大腿運動。就寢時間應至少在晚餐後2小時，切勿吃完飯立即睡覺。

血糖多高已是糖尿病前期？留意8大初期症狀

根據本港醫管局資料，糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病。當胰島素分泌不足，或人體無法正常利用所產生的胰島素時，血糖便會上升。血糖過高會引致脂肪及蛋白質代謝紊亂，長遠更會破壞心血管、視網膜、神經、腎臟等等多個身體系統及器官之機能。

如若空腹血糖水平≥5.6至<7 mmol/L，視為空腹血糖異常；餐後兩小時血糖水平≥7.8至< 11.1 mmol/L，則是血糖耐量異常。兩種情況均屬於前期糖尿病。

糖尿病者初期常見徵狀

經常口渴 小便頻密 感到飢餓 體重下降 容易疲倦 視力模糊 傷口不易癒合 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

資料來源：《介護ポストセブン》

專家履歷：矢野宏行

糖尿病專門醫生，日本「Yano Medical Clinic Kachidoki」院長，被稱為「血糖先生」，每年診治超過3,000名糖尿病患者。

延伸閱讀：改善糖尿病必吃10種蔬菜 這種被封「降血糖之王」 進食依1順序效果加倍！

---

相關文章：

男子早餐常喝1款養生飲品 血糖飆升險變糖尿病 醫生揭原因

逆轉糖尿病不用戒澱粉？營養師揭餐前喝1物極速穩血糖 每日喝幾多有效？

40歲女3個月減20kg 伴隨1症狀揭患糖尿病 因1飲食習慣惹禍

4款堅果被封穩血糖零食之選 含3大營養減緩血糖飆升 哪款效果最好？