長壽必吃4大營養素 研究揭患癌死亡率減55% 如何吃最有效？

【長壽食物】飲食是防病延壽最關鍵的一環。有研究發現，維他命C等4種營養表有助減低多種原因的死亡率，患癌死亡風險更有望降低55%。有醫生指，這些營養素有助身體抗氧化，預防慢性疾病，不過要如何補充才可達到長壽效果？

長壽必吃4大營養素 研究揭患癌死亡率減55%

多攝取甚麼營養可長壽？美國印第安那大學及中國山西醫科大學的研究人員指，微量營養素包括維他命和礦物質，有助調節發炎，而慢性發炎與癌症和心血管疾病有關。因此，他們希望評估微量營養素與死亡風險的關係。研究發表在《Redox Biology》期刊。

研究人員分析了2001-2006年和2017-2018年美國國家健康和營養檢查調查（NHANES）中 ，11,539名40歲或以上參與者的數據，檢測他們血液當中的7種微量營養素的含量，包括維他命C、25-羥基維他命D（維他命D在體內的存在形式）、α-生育酚（維他命E的一種）、β-胡蘿蔔素、番茄紅素、葉酸和鐵質。

再根據這些參加者在平均10.5年追蹤期內的死亡狀況，評估上述微量營養素與全因、癌症和心血管死亡率之間的關係。結果如下：

血清中維他命C、25-羥基維他命D、β-胡蘿蔔素和番茄紅素水平，與全因、癌症和心血管疾病死亡風險降低有關。

與最低水平相比，血清中25-羥基維他命D水平最高的，全因死亡風險降低34%、癌症死亡風險降低52%，心血管疾病死亡風險降低41%。

與最低水平相比，血清中25-羥基維他命C水平最高的，全因死亡風險降低36%、癌症死亡風險降低55%，心血管疾病死亡風險降低41%。

研究人員指，結果證明上述微量營養素能透過減輕發炎反應，有效降低死亡風險，為飲食預防慢性疾病提供了新的證據。

4大長壽營養素 如何攝取最有效？

中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授朱毅接受內媒《生命時報》訪問指，雖然需要更多的研究，才能準確評估這些微量營養素對健康的影響，但它們的確是對人體健康有積極幫助的。只要注意均衡飲食，就能補充足夠。另外，當這4種營養素發揮協同作用，抗發炎效果會是「1+1大於2」：

4大營養素助長壽：

多攝取甚麼營養助長壽？

長壽營養｜1. 維他命C

維他命C是人體必需的營養素之一，是一種強大的抗氧化物，能促進膠原蛋白合成，有利皮膚及骨骼健康；清除體內自由基，減低氧化傷害，並增強免疫力；增加鐵的吸收，以預防缺鐵性貧血。新鮮蔬果大多富含維他命C，建議水果生食。

富含維他命C的食物：刺梨、奇異果、士多啤梨、西蘭花、辣椒、薯仔、油菜、莧菜、番薯、芥菜等

長壽營養｜2. 維他命D

維他命D是人體必需的脂溶性維他命，能夠促進鈣和磷吸收，維持正常血鈣和血磷水平，促進骨骼肌肉的正常生長、發育和運作，同時能調節免疫系統，預防多種慢性疾病。

富含維他命D的食物：三文魚、吞拿魚、蛋黃、動物肝臟，以及一些營養強化食品，例如添加維他命D的牛奶等。

其他攝取方法：人體內80%的維他命D須透過曬太陽後合成，因此應確保每日在戶外活動至少1小時。

長壽營養｜3. β-胡蘿蔔素

β-胡蘿蔔素在體內可轉化為維他命A，有助保護視力，維持視覺系統的正常功能；具有抗氧化作用，保護細胞免受自由基損傷，並降低患上某些慢性病的風險。

富含維他命D的食物：紅蘿蔔、南瓜、菠菜、芒果等橙色、黃色和綠色蔬果。

長壽營養｜4. 茄紅素

茄紅素是一種強大的抗氧化物，有效清除自由基，減輕氧化反應，對前列腺健康可能有一定益處，也有望可預防心血管疾病和某些癌症。

富含茄紅素的食物：番茄、西瓜、西柚等紅色蔬果。

資料來源：《健康時報》

專家履歷：朱毅

中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授，主要研究方向是營養與食品安全

