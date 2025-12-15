醫生揭8大熬夜惡果 患癌風險增40% 1類人更易猝死

【熬夜壞處】不少港人都有熬夜習慣，不過經常熬夜不止會令精神轉差。有醫生指出，熬夜的代價遠比想像中更可怕，長期熬夜者的患癌風險比早睡者高出40%，到底日常應如何戒除熬夜的壞習慣？

醫生揭8大熬夜惡果 患癌風險增40%

胸腔暨重症專科醫生黃軒指，就算不抽煙、不喝酒，注重飲食健康，只要熬夜，身體都會加速崩潰，甚至可能為未來埋下嚴重的健康隱患。他列出以下8個熬夜對身體的壞處。

熬夜對身體有何壞處？

8大熬夜後果：

1. 體重失控

熬夜會影響體內何爾蒙分泌，使人感到異常飢餓，甚至暴飲暴食，特別是高熱量的宵夜。夜間身體代謝率下降，攝入的熱量無法有效消耗，脂肪更容易囤積在腰腹，讓人變成易胖體質，減肥也更加困難。

2. 免疫系統崩潰

連續3天睡眠不足，身體的免疫細胞活性便會下降70%。防禦機制變弱更容易感冒、生病，甚至腸胃功能失調。長期熬夜者可能出現慢性發炎。

3. 皮膚狀況變差

熬夜導致膠原蛋白加速流失，使肌膚變得暗沉、鬆弛，出現黑眼圈、細紋、痘痘等問題。皮膚狀況一去不復返，讓人看起來比實際年齡更顯老態。

4. 影響心血管健康

夜晚是心臟修復的關鍵時刻，熬夜會導致心臟持續超負荷運作，增加血壓和心率不穩的風險。有統計顯示，在35歲以下的猝死案例中，超過80%都與長期睡眠不足有關。

5. 大腦衰退

長時間熬夜會影響大腦神經傳遞，使注意力不集中，反應遲鈍，話到嘴邊卻想不起來，記憶力下降。研究顯示，經常熬夜的人腦細胞死亡速度是正常人的2倍，35歲時可能已經擁有60歲的腦力。

6. 患癌風險上升

褪黑激素是人體天然的抗癌物質，但熬夜會抑制其分泌，導致乳癌、大腸癌等風險上升。研究發現，長期熬夜者的癌症發病率比早睡者高出 40%，可見熬夜不僅影響當下健康，還可能埋下致命隱患。

7. 消化系統受損

肝臟與腸胃在夜間進行修復與排毒，但熬夜會打亂這過程，使得胃酸分泌失調，容易引發胃潰瘍和消化不良等問題。許多長期熬夜的人都有胃痛、腹脹的困擾，嚴重時甚至可能演變為慢性胃病。

8. 情緒波動大

睡眠不足會讓大腦的情緒調節中樞過度活躍，使人變得焦慮、暴躁，甚至增加抑鬱症的風險。長期熬夜的人通常也會影響人際關係，容易與家人、朋友發生衝突。

如何戒除熬夜習慣？睡前必吃1水果

黃軒醫生指，每一次熬夜都是在消耗生命。或許短期內感覺不到影響，但當健康出現警訊時才後悔已經來不及。他列出以下4個擺脫熬夜習慣的貼士：

戒除熬夜習慣4大貼士：

1. 遠離手機 為臥室營造助眠環境

睡前2小時關閉電子設備：手機藍光會抑制褪黑激素分泌，影響入睡，建議提前關機或開啟護眼模式

臥室使用暖色燈光，選擇遮光窗簾，保持室溫在20-22°C，有助於快速入睡。

2. 調整飲食

晚上7時後避免進食高熱量宵夜，以免影響消化和睡眠品質。

睡前喝暖牛奶或吃一些車厘子，可幫助補充褪黑激素，提升睡眠質量。

3. 培養固定的睡前習慣

晚上9時後開始放鬆活動：泡腳（40°C溫水+生薑片）、聆聽輕音樂或白噪音，幫助大腦進入休息狀態。

肌肉放鬆訓練：躺在床上，從腳趾到頭部逐步緊繃後放鬆，重複3次，有助於減少焦慮感，提高入睡速度。

4. 周末不要睡太多

熬夜後的修復策略：白天每工作45分鐘，可短暫閉眼深呼吸3分鐘，減少疲勞累積。

避免周末睡太多：建議最多補眠1.5小時，以免打亂生理時鐘，影響下一週的作息。

資料來源：胸腔暨重症專科醫生黃軒

專家履歷：胸腔暨重症專科醫生黃軒

胸腔暨重症專科醫師、中西醫國際醫師亦是微創胸腔內視鏡手術專家。

