研究證地中海飲食法防4大癌症 肝癌風險低48% 醫生教多吃4物更有效

更新時間：13:14 2025-12-06 HKT
發佈時間：13:14 2025-12-06 HKT

【防癌飲食】地中海飲食法獲選為2025年最佳飲食法，更是蟬聯榜首8年。最新研究發現，遵循地中海飲食法可有效防癌，降低4種與肥胖相關的癌症風險，當中患肝癌風險更可降低達48%。有醫生建議可以在地中海飲食法的基礎上，更多地進食4種食物，發揮更大的防癌功效。

地中海飲食法防4大癌症 肝癌風險低48%

胃腸肝膽科醫生李柏賢在Facebook專頁發文表示，一項最新研究證明，地中海飲食法有助預防4大常見癌症，最多可使患肝癌風險大減48%。

這項研究使用了歐洲前瞻性癌症與營養研究（EPIC研究）的數據。李柏賢醫生指，EPIC研究在1992-2000年收集了10個歐洲國家、23個醫學中心，共450,111名35至70歲人士的數據，追蹤中位數長達14.9年，因而是全球最具影響力的癌症與營養學數據之一。而是次的新研究，是著重探討「地中海飲食」與癌症風險的關聯，結果發表在《JAMA Network Open》

地中海飲食可防癌？

 

研究有何發現？

參加者填寫了飲食評估問卷，研究人員重點分析了地中海飲食相關的14個食物種類：

  • 蔬菜、豆類、水果、堅果和種子、乳製品、穀物、肉類和肉製品、魚類和海鮮、單元不飽和脂肪、多元不飽和脂肪，以及飽和脂肪。

研究結果：

  • 高度遵循地中海飲食的參加者，罹患肥胖相關癌症的整體風險降低6%
  • 大腸癌風險降低8%
  • 肝癌風險降低48%
  • 腎癌風險降低33%
  • 食道癌（中度遵循）風險降低34%
  • 吸煙人士若高度遵循地中海飲食，患癌風險較低度遵循者降低14%
  • 已戒煙人士若高度遵循地中海飲食，患癌風險較低度遵循者降低9%

李柏賢醫生指，研究顯示了，即使只是中度遵循地中海飲食，也能顯著獲得保護效果。另外，地中海飲食對於吸煙者，也有一定的防癌效果。因此，戒煙配合飲食改變，才是最佳的防癌方案。

相關文章：38種飲食法大比拼 這種獲評「2025年最佳飲食法」防中風/腦退化/糖尿病

地中海飲食為何能防癌？對健康有何好處？

研究人員推斷，地中海飲食有4種可能的防癌抗癌機制：

  • 減少發炎：降低體內發炎反應，抑制癌細胞增長。
  • 調控血糖：減少胰島素作用，阻止癌細胞增殖。
  • 豐富纖維：幫助清除腸道致癌物，減少腸癌風險。
  • 綜合效應：不是單一食物有效，而是透過整體飲食習慣發揮強大保護力。

除了能幫助預防癌症，李柏賢醫生表示，地中海飲食對於發炎性腸道疾病（IBD）也有好處：

  • 因富含抗氧化物與膳食纖維，可有效降低腸道發炎程度，改善腸道菌群平衡與黏膜健康，延長疾病的緩解期。
  • 含豐富的健康脂肪（如橄欖油、魚油）有助提升營養吸收，降低氧化壓力，並可能緩解患者的焦慮和抑鬱症狀，使患者的健康狀況與生活質素獲得全面提升。

綠色地中海飲食更健康？要多吃4種食物

另外，李柏賢醫生表示，相比傳統地中海飲食，經過稍加調整的「綠色地中海飲食」更為健康。有研究顯示，綠色地中海飲食在減少內臟脂肪、降低膽固醇及改善血糖控制方面，較傳統方式的效果更理想。

「綠色地中海飲食」的關鍵改變

  • 減少紅肉攝取
  • 增加攝取綠葉蔬菜、綠茶、核桃與藻類補充品

不過他提醒，如果屬過敏體質或其他相關併發症，建議先與營養師或醫生討論如果調整飲食，避免乳製品，以免乳糖可能會加重腸胃不適或引發急性過敏發作。至於克隆氏症患者或有腸道狹窄問題的人，應避免過量攝取堅果和豆類，以防腸道阻塞。

資料來源：Dr.Le 李柏賢

專家履歷：李柏賢醫生

台灣林口長庚胃腸肝膽科副教授，專項是發炎性腸道疾病如克隆氏症、潰瘍性結腸炎等

延伸閱讀：醫生推介上班族一日三餐餐單 防三高中風 患癌率減50%

