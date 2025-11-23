5類食物保持大腦年輕 專家大推1種魚防腦退化 吃豆腐可增強記憶？

【腦退化症/認知障礙症/護腦】記憶力、認知力衰退也有方法改善？日本有權威神經科學專家指出，有5類食物被證實可維持大腦健康、預防腦退化，這些食材在超市也買到！吃豆腐也可改善記性？

5類食物預防腦退化 保持大腦年輕

據日媒《PRESIDENT Online》報道，日本東北大學老年醫學研究所教授川島隆太是一位專門訓練大腦、研究腦功能及預防腦退化症的權威神經學家。

他指出，雖然食物並非藥物，無法如藥物般治療腦退化，但其所含有營養素對大腦有正面影響，有助維持大腦認知機能，促進大腦健康，預防腦退化症。

吃甚麼可預防腦退化症？

1. 芝士

芝士富含鈣、磷、鐵等營養，不但有助骨骼和牙齒的形成，亦可有效預防腦退化。川島隆太教授特別推介金文拔芝士（卡芒貝爾芝士，Camembert Cheese）。

一項在《JAMDA》發表的研究指，金文拔芝士可增加腦源性神經營養因子（BDNF），有助保護大腦神經，維持記憶力和學習能力等認知功能。研究中，患腦退化症的七旬長者若長期食用金文拔芝士，血液中BDNF濃度可提升6.2%。

他又引述日本櫻美林大學與東京都健康長壽醫療中心等的聯合研究指，相比起不吃芝士的長者，65歲以上的長者如每周至少吃一次芝士，認知功能表現會較高。而且，吃芝士的長者的行走速度更快、小腿肌肉更多，好膽固醇水平亦更高。

2. 魚類

川島隆太指出，日本不少百歲人瑞比普通人更多從魚類、肉類攝取動物性蛋白質。另外，法國一項研究追蹤長達10年，調查5,934名65歲以上的長者，結果發現，每周吃肉次數少於1次的長者，患腦退化症風險較高，建議腎功能正常的人士平日可適量吃肉。

在眾多肉類中，川島隆太建議多吃魚類，因為魚類富含DHA、EPA等Omega-3脂肪酸，不僅有助維持腦部功能，還有助維持細胞膜柔軟性。當中，Omega-3脂肪酸最豐富的魚類以深水魚為主，例如三文魚、沙甸魚、鯖魚等。日本東北大學曾有研究發現，與少吃魚者相比，經常吃魚的人士患腦退化症風險相對較低。

3. 洋蔥

難記單字、有說話困難是腦退化的症狀之一。川島隆太指出，洋蔥含有豐富的多酚「槲皮素」，不但有助降低患心肌梗塞風險、降低壞膽固醇水平，而且更有助促進大腦健康。

日本岐阜大學曾有研究指，經常攝取槲皮素的人士，語言能力、書寫能力等表現相對較好，不單可預防認知能力下降，還可避免情緒陷入抑鬱。

4. 綠黃色蔬果

川島隆太指，菠菜、西蘭花、橙、木瓜和柿等綠黃色蔬果，含有葉黃素、玉米黃素等抗氧化劑。曾有研究指，若多攝取這些抗氧化劑，血液中抗氧化物質含量越高，患腦退化症的風險越低。

川島隆太又形容，抗氧化物的作用如幫身體「除鏽」，減少活性氧類對細胞的損害，抑制導致腦退化症的β類澱粉蛋白堆積，因此多吃抗氧化蔬果有助護腦。

5. 大豆類製品

納豆、味噌及豆腐等豆製品含有大量大豆異黃酮，川島隆太表示異黃酮可有效改善大腦的認知功能和記憶力，有助預防阿茲海默症等腦退化症。

川島隆太特別推薦納豆，因為納豆富含特有的「納豆激酶」等特殊酵素，能進一步抑制β類澱粉蛋白的累積，減少腦退化風險。日本國立癌症研究中心曾有研究指，女性如攝取較多納豆，患腦退化症風險明顯較低，尤其是60歲以下女性。

腦退化症不同時期有何症狀？

據本港醫管局資料，認知障礙症（腦退化症）是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響，部份且會有情緒、行為及感覺等方面的變化。

1. 早期症狀（第1-2年）

在此階段，家人和朋友通常會以為患者的症狀，只是因為年紀漸老而出現的正常老化過程，常見症狀包括失去短期記憶；表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等；情緒或行為變幻無常；學習新事物及跟隨複雜指令感困難；判斷力減退、基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒。

2. 中期症狀（第2-5年）

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯，症狀包括混淆遠期記憶和現實情況記憶、偶有詞不達意的情況；行為性格轉變，或會容易情緒不穩；需別人協助日常自理活動。

3. 晚期症狀（第5年後）

患者生活幾乎完全依賴別人，不能自我照顧，症狀包括記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記；身體活動及精神狀況出現衰退；未能有效表達及溝通；不能處理日常生活、需要長期照顧；生理時鐘混亂。

資料來源：PRESIDENT Online

