7種冷凍食物降血脂超強 更防中風心臟病！這種麵包冷藏後更健康？

吃急凍食物一定不健康？有營養師推介7種急凍食物，有助降低血液內的三酸甘油脂（屬於血脂），從而減低中風、患心血管疾病的風險。近年大熱的減肥食物「椰菜花飯」，也有助降血脂？這種麵包「雪一雪」效果更好？

三酸甘油脂過高 恐致中風心臟病

根據外媒《Eating Well》報道，美國一名推廣植物性飲食的營養師Deborah Murphy表示，「三酸甘油脂」屬於血液裡的一種脂肪。雖然身體需要一些三酸甘油脂來提供能量，但若水平過高會增加中風及患心血管疾病的風險。

7種急凍食物降血脂 這種麵包宜冷藏？

Deborah Murphy指，部分急凍食物所含有營養素不比新鮮食物差，甚至富含有益心臟健康的纖維和Omega-3脂肪酸，有助降低三酸甘油脂水平。她推介其中7種有助降低三酸甘油脂的急凍食物。

哪些急凍食物獲推介，有助降血脂？

1. 急凍蔬菜

急凍蔬菜（例如急凍西蘭花）富含高纖維，對心臟非常有益。

相關研究：與攝取較少蔬果相比，每天至少吃3份水果和蔬菜，有助於降低三酸甘油脂水平。

建議選擇沒有調味的急凍蔬菜，因為有醬汁的產品通常都是高飽和脂肪和高鈉，不利於心臟健康。

2. 發芽穀物麵包

從吃精製穀物改吃全穀物可以增加纖維攝取量，而發芽穀物麵包不只比一般麵包纖維含量高，而且添加糖更少，冷凍保存的保質期更長，更通常不含防腐劑。

相關研究：在超重或肥胖的成年人中，採取高纖飲食者，較纖維攝取量較低的人，三酸甘油脂水平更理想。

建議使用發芽穀物麵包來製作多士或三文治，一餐能輕鬆地增加3至6g纖維。

3. 三文魚

急凍魚是很好的蛋白質選擇，尤其是急凍三文魚。油性魚含有不飽和脂肪Omega-3，有助降低三酸甘油脂。

相關研究：無論是健康或不健康的組別，吃魚，尤其是油性魚，都與三酸甘油脂水平降低有關，且很大程度上歸功於海鮮中的Omega-3。

建議：煎三文魚是很好的晚餐菜式。

4. 綜合莓果

莓果富含抗氧化劑和纖維，有助降低三酸甘油脂水平，並改善整體健康。

建議可用來製作果昔或純素雪糕，也可以加入乳酪、燕麥或窩夫一起食用。

5. 枝豆（毛豆）

毛豆不只是優質的植物性蛋白質，也富含纖維和Omega-3脂肪酸，特別是ALA（α-亞麻油酸），有助降低三酸甘油脂水平。

相關研究：患有糖尿病且有高膽固醇和高三酸甘油脂問題的人士，在飲食當中加入毛豆等豆類食品，對於改善病情特別有效。

6. 冷凍植物肉漢堡

冷凍植物肉是另一種有助降低三酸甘油脂水平的冷凍蛋白質食物，它們的飽和脂肪含量較低，且富含纖維。

如果用豆類和小扁豆製成的植物肉，纖維含量更高，能夠延緩碳水化合物的吸收，並減少腸道中的脂肪吸收，雙效降低三酸甘油脂。

建議留意營養標籤，避免選擇鈉含量太多的植物肉漢堡。

7. 椰菜花飯

維持血糖穩定也是控制三酸甘油脂的關鍵之一。以椰菜花飯（切碎的椰菜花）代替白飯，有助降低總碳水化合物攝取量，減少對血糖的影響。

建議將主食及各種使用米飯的料理，都替換成椰菜花飯。

降低三酸甘油脂 3大飲食建議

除了可選擇上述急凍食物之外，Deborah Murphy另提出3項飲食建議，有助將三酸甘油脂水平回復到正常範圍。

1. 限制攝取添加糖

汽水、糖果、烘焙食物和雪糕當中的糖分，會令三酸甘油脂升高。除了這些明顯含糖的食物，平時也要留意食物標籤，有不少食物都是「隱形糖分陷阱」。

2. 增加活動量

攝取的卡路里多於消耗卡路里，會導致三酸甘油脂水平升高。定期運動有助控制體重，促進心臟健康，並改善三酸甘油脂過高的問題。建議是每周至少進行150分鐘中等強度運動，或做75分鐘高強度運動。

3. 少喝酒

酒精含有熱量，如果是加入汽水或糖漿的調酒飲料，還會額外有糖分的熱量，這也是導致三酸甘油脂超標的原因。

喝酒要適量，男性每天不宜喝超過2個標準杯（Standard Drink），女性不宜超過1個標準杯（1個標準杯約等於1罐酒精濃度為5%的啤酒）。

甚麼是三酸甘油脂？

根據本港醫管局資料，三酸甘油脂由甘油和脂肪酸合成，體內大部分脂肪組織均由三酸甘油脂構成，建議體內的三酸甘油脂含量應低於2.0mmol/L。如果血液中的三酸甘油脂過高，會增加心血管疾病的機會。

資料來源：Eating Well、醫管局

---

相關文章：

降膽固醇吃這種蔬菜 比麥皮更有效？營養師推介⁣9種降膽固醇食物 更護腸/穩血糖

血脂高易頭痛？三酸甘油脂超標6大症狀 手腳有2變化須求醫

34歲男血脂高 三酸甘油脂超標5倍 不吃藥2個月減80% 吃1種魚超有效