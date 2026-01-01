感冒咳嗽可以吃橙嗎？醫生推介6類食物治感冒 飲1種茶可增免疫力？

【感冒飲食】天氣轉涼易感冒，有說法指，感冒咳嗽期間不應吃橙，到底是否正確？吃甚麼有助紓緩？有醫生推介6類食物有效紓緩感冒症狀，增強免疫力。

感冒可以吃橙嗎？

感冒吃橙，會否加重症狀？小兒感染科醫生李尚謙在其Facebook專頁發文指，雖然橙含有的檸檬酸有機會刺激呼吸道，不過如要真正「刺激」到呼吸道，其實需要攝取大量檸檬酸，一般人通常難攝取到這樣的份量。相反，橙含有豐富的維他命C、橙皮苷等營養，本身有促進免疫力及抗發炎的功效，因此，他建議感冒期間不妨多吃橙。

紓緩感冒吃甚麼？6類食物治感冒

除了橙等柑橘類水果外，李尚謙醫生表示，以下食物同樣可促進免疫力，有助紓緩感冒症狀：

紓緩感冒食物

1. 橙等柑橘類水果

營養素：維他命C、橙皮苷．

功效：有助上皮屏障功能，促進淋巴系統和吞噬細胞發展，增強免疫力，有助抗發炎。

2. 木瓜

營養素：抗氧化劑胡蘿蔔素。

功效：促進淋巴細胞跟T細胞等免疫細胞增生。

3. 蘑菇

營養素：硒、維他命B6。

功效：有抗氧化、抗發炎及穩定神經功能。

4. 茶

例子：綠茶。

營養素：綠茶素(EGCG)、茶氨酸。

功效：促進免疫調節細胞因子的合成；促進免疫細胞產生抗菌的化學物質。

5. 牛奶

營養素：免疫球蛋白和β-酪蛋白。

功效：有助抗體合成，改善淋巴細胞功能。

6. 雞蛋

功效：防止金屬螯合和自由基清除所引起的脂質氧化。

除了進食上述促進免疫力的食物外，李尚謙醫生又建議感冒期間應多飲水，讓身體有充足水分幫忙排除體內毒素；另一方面要多休息，讓身體恢復免疫力。

流感與普通感冒有何分別？

隨著天氣轉涼，身體容易出現感冒或流感等症狀，然而兩者其實有何分別？根據本港衛生署資料，傷風感冒是指上呼吸道被病毒感染所引致的疾病，徵狀有流鼻水、輕微咳嗽等。季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，在本港，流感一般於1至4月和7、8月較為流行。

常見症狀：

流感：發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、頭痛、嘔吐、腹瀉等

感冒：噴嚏、鼻塞、流鼻水、咽喉疼痛、咳嗽、聲嘶、頭痛、發燒

併發症：

流感：支氣管炎或肺炎

感冒：可能有零星發冷、連帶疲倦、流汗、肌肉及關節疼痛

傳染途徑：

流感：透過飛沬直接傳播，或經接受間接傳播

感冒：吸入或接觸帶有傳播性的呼吸分泌物

資料來源：小兒感染科李尚謙醫師（獲授權轉載）、衞生署

---

相關文章

轉季咳嗽流鼻水 吃蒜可治感冒？營養師推介10大食物 最有效紓緩感冒流感

感冒蓋被出一身汗更快好？醫生解構迷思 教喝2飲品加快復元

止咳化痰要吃燉雪梨/燉橙？中醫揭這情況吃才有效！解構2大止咳食療功效

吃乳酪可防感冒流感？營養師教9招增免疫力 排毒抗發炎防糖尿病

吃蔥可以對抗感冒？營養師解構6大功效 推介20分鐘抗病食譜

流感高峰｜本港上呼吸道個案增 新冠/甲型/乙型流感如何分辨？推介止咳潤喉食療