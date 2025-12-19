吃蛋黃可通血管？5類食物含神奇成分 防腦退化/脂肪肝/中風

【預防腦退化/護肝/通血管】吃蛋黃可改善記憶力？有營養師指，蛋黃等5類食物含有一種神奇營養素，不但有助防腦退化，更可預防心血管疾病及脂肪肝，有3類人宜多吃！

5類食物含膽鹼成分 通血管/防腦退化/護肝

營養師王證瑋在其Facebook專頁發文指，這種基礎營養素稱為「膽鹼」，不屬於維他命或礦物質，需透過飲食攝取，並可為人體健康帶來5大好處：

膽鹼對有何功效/好處？

1. 促進腦部發育與記憶

原因：膽鹼是乙醯膽鹼的主要成分，這是一種負責記憶和學習的神經傳導物質。

對孕婦功效：足夠的膽鹼攝取量有利於胎兒大腦和神經系統的正常發育。

對成年人功效：膽鹼能夠提升認知能力，降低患阿茲海默症的風險或影響記憶力。

2. 維持肝臟健康

原因：膽鹼有助促進脂肪代謝，能有效預防肝臟中的脂肪堆積，如脂肪肝。

3. 強化心血管系統

原因：膽鹼能降低體內高同半胱胺酸的濃度，這是一種與心血管疾病風險相關的物質。若體內濃度過高，容易增加罹患粥樣動脈硬化、高血脂症等風險。

4. 提升身體運動表現

原因：膽鹼在神經訊號傳遞中的發揮關鍵作用，能夠幫助運動員提升體能表現和恢復能力。

5. 維持細胞健康性

原因：膽鹼參與了DNA生成的過程，是基因表現和細胞功能調節的基本條件。

哪些食物含有膽鹼？

營養師王證瑋指出，以下5類常見的食物均含有「膽鹼」：

蛋黃 肝臟，如雞肝、牛肝 大豆及豆製品 魚，如三文魚 堅果、種子類，如葵花籽、花生

膽鹼食物主要源自動物 3類人宜多吃

王證瑋營養師又提醒，膽鹼是預防心血管疾病重要營養素，對健康維持和疾病預防至關重要，不僅能提升身體機能，還能讓身體更有活力。當中，以下3類人更需額外補充膽鹼：

孕婦、備孕女性及哺乳：胎兒和嬰兒的腦部發育需要大量的膽鹼協助。

素食者：由於膽鹼主要存在於動物性食品中，素食者需要透過補充品來滿足身體需求。

需提升記憶力者：學生、上班族、長輩等，可適量補充，幫助注意力集中與記憶力維持。

資料來源：營養小當家_阿罐營養師（獲授權轉載）

---

相關文章：

40%腦退化症可預防！12件事有效增強記憶減風險 早餐必吃1物？

防腦退化｜10萬港人患腦退化症 醫生推介10大護腦食物 這麵包可改善記憶

神經科醫生推介防腦退化晚餐 用3種食材改善記憶力 必吃這種魚

記性變差？有初老症狀恐腦退化？推介10大補腦食物 宜多吃魚？