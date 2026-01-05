營養師解構手腳冰冷12大成因 恐患4類病徵兆 保暖要喝咖啡/茶？

【手腳冰冷/寒冷天氣/保暖】穿再多衣服，手腳還是不夠暖，是因為身體虛弱，還是生病了？有營養師列出手腳冰冷或怕冷的12種原因，除了與天氣寒冷有關，也可能是糖尿病等疾病所致。營養師亦推介12種暖身食物，有助驅除體內寒意，到底喝熱茶或咖啡更保暖？

手腳冰冷12大原因 恐患糖尿病？

「凍柑」出沒注意！營養師高敏敏在Facebook專頁撰文指，人們手腳冰冷的原因各有不同，多達12種原因，與新陳代謝、疾病、缺乏營養等問題相關：

手腳冰冷原因｜1. 缺鐵性貧血

如果缺乏礦物質鐵和維他命B12，身體會沒有足夠的健康紅血球，將氧氣送往全身，手腳便會感到冰冷。

手腳冰冷原因｜2. 天氣寒冷

氣溫下降時，人體會優先讓重要器官維持血液循環，導致末端血液較少。

手腳冰冷原因｜3. 吸煙

香煙中的尼古丁是興奮劑的一種，可使皮膚血管收縮變窄，包括手指皮膚的血管。

手腳冰冷原因｜4. 生理期

很多女性在月經時特別怕冷，是因為血液流失，導致鐵含量降低。

手腳冰冷原因｜5. 糖尿病

血糖過高導致四肢末端的血管壁阻塞，無法正常得到血氧供應。

手腳冰冷原因｜6. 心血管疾病

長者、肥胖、高血脂或高血壓人士，因血管受阻塞，導致血液循環差，天氣寒冷時血管會劇烈收縮。

手腳冰冷原因｜7. 雷諾氏症（雷諾氏現象）

常在天冷或情緒緊張、激動的時候發作，感到手腳冰冷，有刺刺麻麻的感覺，皮膚呈藍紫色。

手腳冰冷原因｜8. 甲狀腺低下

新陳代謝能力下降，導致身體產熱不足，手腳較一般人更怕冷。

手腳冰冷原因｜9. 壓力大

精神緊繃、緊張容易使血管收縮，導致血液循環不暢順，四肢末端冰冷。

手腳冰冷原因｜10. 肌肉量過低

肌肉活動會產生熱能，肌肉量過少就會導致身體產熱能力差。

手腳冰冷原因｜11. 脂肪量過高

脂肪堆積導致血液循環差，回流能力降低。

手腳冰冷原因｜12. 荷爾蒙變化

因年齡增長，肌肉流失，新陳代謝能力下降。

手腳冰冷｜推介12大暖身食物

身體和手腳一直覺得冷，吃甚麼才能暖身？高敏敏提出12種暖身食物，能夠促進新陳代謝及血液循環，令身體發熱，驅走寒意，更可持久保暖。

暖身食物｜1. 老薑

含有豐富的薑烯酚，可使身體暖和，在天氣寒冷時可以喝蜆肉薑湯或熱薑茶。

暖身食物｜2. 辣椒

辣椒素是辣味來源，辣度越高越能感到身體發熱，也可以刺激血液循環。

怕冷的人可以吃小辣食物讓自己流汗；惟腸胃道敏感者，不建議空腹吃辣。

暖身食物｜3. 黑胡椒

當中的胡椒鹼有助驅寒保暖，也能夠幫助抑制脂肪合成。

暖身食物｜4. 薑黃

富含薑黃素有助身體產熱，提高代謝能力；也含有豐富的鐵質，可以促進血液循環。

暖身食物｜5. 大蒜

其中的蒜素能促進血液循環，增強代謝能力。

建議將大蒜壓碎後等15分鐘再吃，平時也可以多用大蒜烹調食物，例如蒜頭雞湯或炒菜。

暖身食物｜6. 韭菜

屬於辛香食材，能幫助血液循環，怕冷或有心血管疾病、高血壓的人都適合吃。

暖身食物｜7. 熱紅茶

含有的茶黃素能促進能量代謝及維持體溫。

有研究發現，當喝完熱紅茶時，體溫下降速度比較慢，能較長時間維持體溫

暖身食物｜8. 70%以上朱古力

含有可可多酚促進血液循環，類黃酮增加大腦血流量，以及可可鹼協助調節情緒。

70%以上朱古力添加的糖比較少，可以適量食用。

暖身食物｜9. 肉桂

肉桂醛幫助身體產熱，提高體溫，也能促進身體代謝，冬天可喝肉桂拿鐵暖身。

暖身食物｜10. 紅棗

喝熱紅棗茶有助維持新陳代謝，促進血液循環。

暖身食物｜11. 番薯

屬於高鉀食物，有調節血壓的功效。

暖身食物｜12. 肉類

含有鐵質，可以緩解手腳冰冷。

至於酒精和濃咖啡，雖然也是很多人喜歡的保暖飲品選擇，但高敏敏指，酒精會導致血管擴張，雖然飲用後身體一開始會變暖，但酒精散去後會更感寒冷；另外咖啡因攝取過多，亦容易造成血管收縮，手腳反而更冰冷。

冬天保暖｜如何穿衣更保暖防寒防病？

高敏敏建議，保暖除了從飲食著手，衣著也十分重要，她尤其推介「三明治穿搭」。

「三明治」穿搭：由內而外應為棉衣內搭、毛衣、防風防水外套，這樣更能維持體溫。不建議外套裡面只穿短袖。

長者出門要戴圍巾及耳罩：在冬天猝死案例常發現「沒有好好保暖頸部和耳朵」的問題，這2個部位有很多交感神經和血管，而且耳朵沒有脂肪可供保暖。

冬天保暖｜3招避免冬季心血管危機/中風

冬天氣溫驟降，不只令人身體寒冷、手腳發抖，更是中風、心肌梗塞病發的高峰期。高敏敏提醒，高血壓或心血管疾病患者都屬於高危人士，在日常生活及飲食應注意以下事項：

避免從事離開人群的活動，例如單獨行山、浸溫泉等。

即使有運動習慣，也要避開早晚的寒冷高風險時段。

限制吃油炸、重口味或甜食的份量，代謝垃圾長期累積在血管壁，會讓血管提早硬化、老化及阻塞，很可能在某天引發重大健康危機。

資料來源：高敏敏 營養師

