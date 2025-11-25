防癌食物｜醫生推介4種超強蔬菜殺7大癌症 患乳癌風險減70% 防腸癌前列腺癌

【防癌食物/抗癌飲食】癌症為港人頭號致命殺手，吃甚麼可預防？有醫生推介4種抗癌效果超強的蔬菜，有助預防7大癌症。其中，常吃1種蔬菜患乳癌風險更可降低70%！

防癌｜4種蔬菜防7大癌症 患乳癌率減70%

急症科醫生張適恆在其YouTube頻道指，石蒜科植物中的「蔥屬蔬菜」，雖然氣味重，但富含多種能抑制癌細胞的有機硫化物，而且含豐富植化素，例如槲皮素和類黃酮。

有研究指出，每天吃最多蔥屬蔬菜的人，罹患多種癌症的風險也會大幅下降，包括胃癌、頭頸癌、食道癌、大腸癌、肺癌、前列腺癌和乳癌等。

張醫生列出4種抗癌力超強的蔥屬蔬菜，並教食用方法，以發揮最大功效：

防癌食物｜1.洋蔥

營養與功效：

含豐富蘿蔔硫苷，洋蔥會在切碎後，轉變成可抑制癌細胞的蘿蔔硫素。

富含槲皮素，會影響身體RNA片段，這些片段無法操控那些對身體有害、會讓正常細胞產生變化的基因。

含有多種有機硫化物，例如DMS、DADS、DATS、DTTS和DPDS等，它們會破壞癌細胞的DNA，讓這些細胞停止生長。

有研究發現，含有的DADS硫化物，能中和香煙中某些致癌物質，並清除加工肉品中會引起大腸癌的亞硝胺。

食用建議：

若想充分利用洋蔥中的硫化物來防癌，可以選擇生吃洋蔥。

將切粒的洋蔥放置10分鐘後，再加入煮好的菜或生菜沙律，不僅辛辣味會減少，而硫化物也能完整保留。

想攝取洋蔥中的多酚類物質，例如槲皮素，可以選擇低溫加熱，有效從細胞中釋放更多。最好的烹調方法是用攝氏160度的油鍋，將洋蔥煎4至8分鐘就好，不能讓洋蔥變黃。

防癌食物｜2.大蒜

營養：

含有最重要的活性物質「大蒜素」，而它屬於一種硫化物。

食用建議：

每天攝取約10克（約兩瓣）的大蒜。

想讓大蒜素充分釋放，建議將大蒜切碎，並至少靜置10分鐘，讓酵素完全發揮作用。

由於大蒜素是硫化物，因此與攝取洋蔥的硫化物一樣，生吃是最好的。

防癌食物｜3.蔥

營養：

富含有機硫化物、植化素和微量元素。

要注意的是，蔥的上半段綠色部位（蔥綠）和下半段白色部位（蔥白）的特性不同。蔥白的氣味較濃烈，大部分硫化物都集中在此，常被用來去腥。

蔥綠雖然硫化物較少，卻含有密度更高的植化素、維他命和礦物質，例如類胡蘿蔔素、葉酸、維他命A、B、C、E、K和鈣、硒、鎂、鐵等。

食用建議：

生吃可保存最多的硫化物。

想攝取最多的多酚，可以選擇低溫快速爆香，破壞細胞壁讓這些物質釋放出來。

防癌食物｜4.韭菜

功效及相關研究：

食用建議：

若將韭菜種植在光照不足的環境中，長出的就是韭黃，口感較綠色韭菜軟嫩甜美。但若在乎營養密度，選擇生長過程中光照充足的鮮綠色韭菜則為最好。

防癌食物｜如何去除蔥蒜殘留氣味？

張醫生表示，蔥屬蔬菜為健康帶來多種好處，但吃完後殘留的口氣令人困擾。他教以下4個方法，有效減輕口氣：

攝取可以中和硫化物分子的食物，例如檸檬、香菜、牛奶和蘋果。 喝一杯茶、咖啡或蘋果醋。 嚼口香糖 按摩位於下巴或顳顎關節附近的唾液腺，藉由增加唾液分泌，讓唾液中的蛋白質帶走硫化物。

資料來源：張適恆醫師

