牛奶非含最多蛋白質？4款奶類營養大比拼 營養師推薦這款減肥降血脂
更新時間：18:55 2025-11-27 HKT
牛奶竟不是含最多蛋白質的奶類？有營養師列出4款奶類的營養成分，當中一種植物奶更有減肥、降血脂等功效，到底這4款奶類中，哪款營養價值比較高？
4款奶類營養大比拼 這款可減肥降血脂
到底植物奶的營養價值是否與牛奶一樣？營養師黃瓊慧在其Facebook專頁發文指，其實不同奶類都有各自的營養素，彼此無法完全替代，所以不建議只喝一種，可以依照個人的需求做選擇，輪流交替飲用。她列出4款奶類的營養成分，供大家參考。
4種奶類營養大比拼⬇⬇⬇
4種奶類營養大比拼（以每杯250毫升計算）：
1.全脂牛奶
種類：乳製品類
營養：
- 蛋白質：8g
- 碳水化合物：12g
- 脂肪：9.2g
- 鈣質：275mg
- 富含優質的蛋白質，提供多種維他命和礦物質。
2.無糖豆漿
種類：豆魚蛋肉類
營養：
- 蛋白質：8.5g
- 碳水化合物：4g
- 脂肪：4.5g
- 鈣質：29.5mg
- 豆漿是屬於超高的蛋白質來源，在所有植物蛋白中，以黃豆的生理利用率最高。與其他肉類相比，有較少飽和脂肪酸的優勢，也沒有乳糖不耐的問題。
建議：若有瘦身或健身需求，豆漿是一項推薦選擇。
3.無糖燕麥奶
種類：全穀雜糧類
營養和功效：
- 蛋白質：3g
- 碳水化合物：18.5g
- 脂肪：7.8g
- 鈣質：10mg
- 燕麥奶與牛奶相比，燕麥奶的蛋白質及鈣質含量偏低，主要以碳水化合物為主。
- 雖然無法提供豐富的蛋白質，但燕麥中獨特的水溶性膳食纖維，不僅能增加飽足感，更能加速體內膽固醇的代謝，幫助控制血脂。
4. 無糖杏仁奶
種類：堅果種子類
營養：
- 蛋白質：1.8g
- 碳水化合物：5.7g
- 脂肪：3.8g
- 鈣質：143.5mg
- 杏仁奶的蛋白質和碳水化合物都偏低，主要以杏仁的油脂為主，可以補充維他命E、植物固醇、不飽和脂肪酸和礦物質，鈣質的含量也很豐富。
建議：杏仁奶整體熱量低於燕麥奶和鮮奶，適合想要控制熱量，但又想補充好的脂肪酸和鈣質可以選擇這款。
每日要攝取多少奶類？
根據衞生署建議 ，成年人則應每天攝取1至2份奶類。「一份奶類」相等於1杯（240毫升）牛奶，當中提供豐富鈣質和蛋白質，並含有鉀質、磷質、碘質、維他命B2、B12、A和D等營養，功效如下：
- 鈣質和磷質有助促進骨骼及牙齒健康
- 鉀質有助維持正常的血壓水平
- 蛋白質協助生長、修補細胞及滿足新陳代謝需要
- 維他命B2有助身體運用碳水化合物、蛋白質及脂肪產生的熱量
在飲用牛奶方面，衞生署有以下建議：
- 多應選低脂或脫脂奶類產品
- 減少進食高脂或高糖的奶類產品，如忌廉、雪糕、煉奶、奶昔和乳酸菌飲品
延伸閱讀：31款牛奶鈣質大比拼 最多相差8倍！營養師教揀牛奶補鈣3大秘訣
