橄欖油不入選？專家嚴選3款健康食油 降膽固醇/防心血管病

選用甚麼食油煮食才健康？有專家指，由於每種食油的煙點也不同，加上煎、煮、炒、炸等煮食方式各異，因此建議在家煮食避免「一油用到底」。她分享自己常用的3款健康食油，但竟不包坊間受歡迎的橄欖油？

3款健康食油 降膽固醇/防心血管病

毒物科護理師譚敦慈在節目《生活智多星》分享家中常用的3款健康食油，並表示會根據不同的煮法去選用食油。到底準則是甚麼？

健康食油⬇⬇⬇

1. 芥花籽油

營養成分：不飽和脂肪酸

建議煮法：炒菜，先放油，再放菜與加水；這時再開火，冒蒸氣時再炒一炒，灑點鹽即可上桌。

其他好處：煮食及食用時沒味道

注意事項：不建議把鑊爆香炒菜，其產生的油煙恐傷肺

2. 葡萄籽油

營養成分：不飽和脂肪酸、亞麻油酸

建議煮法：製作油煎豆腐等煎炸菜式

好處：煙點較高

注意事項：宜選擇煙點達200度或以上的食油煎炸食物

3. 麻油

營養成分：單元不飽和脂肪酸

建議煮法：製作麻油杏鮑菇等菜式

注意事項：由於煙點較低，不建議用麻油爆香或高溫烹調；以麻油烹調時可加水，使鍋內溫度維持在約100°C，降低油煙和有害物質的生成，保護烹調者的肺部。

為何沒選用橄欖油和苦茶油？譚敦慈坦言，兩者的獨特味道令她卻步，而且初榨橄欖油煙點較低，煮食時容易起油煙，令油容易變劣，產生有毒物質，因此一直避免使用。

3類食油大比拼 這種油降膽固醇

對於各種食油的營養，綜合本港消委會及食物安全中心資料，日常食用的油類主要可以分為「飽和脂肪酸」和「不飽和脂肪酸」：

飽和脂肪酸：一種壞脂肪酸，會增加血液中的壞膽固醇，影響心臟健康

不飽和脂肪酸：可再細分成多元及單元不飽和脂肪酸，對身體各有功效。

1. 飽和脂肪酸含量較高的食油

例子：豬油、椰子油、棕櫚油

好處：在高溫下較穩定，而且耐炸

壞處：增加患心血管病風險

2. 多元不飽和脂肪酸含量較高的食油

例子：大豆油、葡萄籽油、粟米油

好處：有助孕婦及兒童的眼睛及腦部發展，降低壞膽固醇

壞處：易受熱變質，不耐炸

3. 單元不飽和脂肪酸含量較高的食油

例子：芥花籽油等菜籽油、高油酸葵花籽油

好處：較耐炸，促進心血管健康，適合煎炸食物

食油煙點大不同 煎炒忌用1種植物油

根據本港消委會資料，「煙點」是指食油加熱後開始冒煙的最低溫度。一般而言，初榨橄欖油的煙點較低，會因高溫而釋放大量油煙，故只適用於低溫煮食，如製作沙律、涼拌及調校醬汁。

其餘較常見的食油，例如花生油、粟米油、芥花籽油、葡萄籽油、葵花籽油等，煙點在210℃至232℃之間，就較適合日常家庭的煎炒煮等烹調方法。

資料來源：《生活智多星》、消委會、食物安全中心

---

相關文章：

營養師不吃7種食油 恐致癌/高膽固醇/中風！這種植物油也上榜

6種植物油比糖分更傷身？醫生揭這樣吃恐致癌症/腦退化

常用1種健康油炒菜 女子不吸煙也患肺癌 用哪種食油最好？

降膽固醇最強！1種食油Omega-9含量最多 有效防中風心臟病抗氧化

3種食油可降膽固醇？哪種油最健康？營養師解構7種食油功效 花生油/橄欖油/芥花籽油