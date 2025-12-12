Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

橄欖油不入選？專家嚴選3款健康食油 降膽固醇/防心血管病

保健養生
更新時間：12:09 2025-12-12 HKT
發佈時間：12:09 2025-12-12 HKT

選用甚麼食油煮食才健康？有專家指，由於每種食油的煙點也不同，加上煎、煮、炒、炸等煮食方式各異，因此建議在家煮食避免「一油用到底」。她分享自己常用的3款健康食油，但竟不包坊間受歡迎的橄欖油？

3款健康食油 降膽固醇/防心血管病

毒物科護理師譚敦慈在節目《生活智多星》分享家中常用的3款健康食油，並表示會根據不同的煮法去選用食油。到底準則是甚麼？

健康食油⬇⬇⬇

 

1. 芥花籽油

  • 營養成分：不飽和脂肪酸
  • 建議煮法：炒菜，先放油，再放菜與加水；這時再開火，冒蒸氣時再炒一炒，灑點鹽即可上桌。
  • 其他好處：煮食及食用時沒味道
  • 注意事項：不建議把鑊爆香炒菜，其產生的油煙恐傷肺

2. 葡萄籽油

  • 營養成分：不飽和脂肪酸、亞麻油酸
  • 建議煮法：製作油煎豆腐等煎炸菜式
  • 好處：煙點較高
  • 注意事項：宜選擇煙點達200度或以上的食油煎炸食物

3. 麻油

  • 營養成分：單元不飽和脂肪酸
  • 建議煮法：製作麻油杏鮑菇等菜式
  • 注意事項：由於煙點較低，不建議用麻油爆香或高溫烹調；以麻油烹調時可加水，使鍋內溫度維持在約100°C，降低油煙和有害物質的生成，保護烹調者的肺部。

為何沒選用橄欖油和苦茶油？譚敦慈坦言，兩者的獨特味道令她卻步，而且初榨橄欖油煙點較低，煮食時容易起油煙，令油容易變劣，產生有毒物質，因此一直避免使用。    

3類食油大比拼 這種油降膽固醇

對於各種食油的營養，綜合本港消委會食物安全中心資料，日常食用的油類主要可以分為「飽和脂肪酸」和「不飽和脂肪酸」：

  • 飽和脂肪酸：一種壞脂肪酸，會增加血液中的壞膽固醇，影響心臟健康
  • 不飽和脂肪酸：可再細分成多元及單元不飽和脂肪酸，對身體各有功效。

1. 飽和脂肪酸含量較高的食油

  • 例子：豬油、椰子油、棕櫚油
  • 好處：在高溫下較穩定，而且耐炸
  • 壞處：增加患心血管病風險

2. 多元不飽和脂肪酸含量較高的食油

  • 例子：大豆油、葡萄籽油、粟米油
  • 好處：有助孕婦及兒童的眼睛及腦部發展，降低壞膽固醇
  • 壞處：易受熱變質，不耐炸

3. 單元不飽和脂肪酸含量較高的食油

  • 例子：芥花籽油等菜籽油、高油酸葵花籽油
  • 好處：較耐炸，促進心血管健康，適合煎炸食物

食油煙點大不同 煎炒忌用1種植物油

根據本港消委會資料，「煙點」是指食油加熱後開始冒煙的最低溫度。一般而言，初榨橄欖油的煙點較低，會因高溫而釋放大量油煙，故只適用於低溫煮食，如製作沙律、涼拌及調校醬汁。

其餘較常見的食油，例如花生油、粟米油、芥花籽油、葡萄籽油、葵花籽油等，煙點在210℃至232℃之間，就較適合日常家庭的煎炒煮等烹調方法。

延伸閱讀：消委會食油推介｜50款食油過半含致癌物塑化劑 21款安全滿分

資料來源：《生活智多星》、消委會食物安全中心

---

相關文章：

營養師不吃7種食油 恐致癌/高膽固醇/中風！這種植物油也上榜

6種植物油比糖分更傷身？醫生揭這樣吃恐致癌症/腦退化

常用1種健康油炒菜 女子不吸煙也患肺癌 用哪種食油最好？

降膽固醇最強！1種食油Omega-9含量最多 有效防中風心臟病抗氧化

3種食油可降膽固醇？哪種油最健康？營養師解構7種食油功效 花生油/橄欖油/芥花籽油

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
16小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
5小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
20小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
23小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
19小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
22小時前
「黃子華好拍檔影帝」驚現斷崖式衰老 忽然暴瘦面色青灰 跟6月捧大獎紅粉緋緋判若兩人
「黃子華好拍檔影帝」驚現斷崖式衰老  忽然暴瘦面色青灰  跟6月捧大獎紅粉緋緋判若兩人
影視圈
3小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
紅葉｜大棠紅葉季節12.13開始 漁護署解構幾時最旺盛！即睇增設巴士線及紅葉指數連結
社會
5小時前