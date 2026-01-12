常吃5種菜恐提早洗腎？醫生推介8種護腎食物 排毒抗發炎

吃錯蔬菜恐令腎功能變差，甚至提早洗腎？有醫生警告，腎不好的人士若吃5種蔬菜，恐加重病情，甚至增加猝死風險。他推介8種護腎食物，有助促進排毒、抗發炎及抗氧化。

常吃5種菜恐提早洗腎？

腎臟科醫生洪永祥在節目《下班經濟學》講解傷腎及護腎飲食。他指出，如果腎臟健康的話，多吃蔬菜是能夠保護腎臟的，因鉀離子能排走鈉，治療高血壓，且有利尿、消水腫之作用。不過，慢性腎衰竭患者需要限鉀、限磷及限蛋白，所以應小心選擇蔬菜。

首先，應避免吃綠色葉菜，因通常鉀含量較高，尤其是以下5種蔬菜，另有3種水果，腎病病人也應少吃：

腎病患者須少吃甚麼蔬果？

高鉀蔬菜

川七：540mg

莧菜：530mg

草菇：500mg

菠菜：460mg

通菜：440mg

（鉀含量以每100g來計算）

高鉀水果

番茄

香蕉

奇異果

他提醒，無論是健康人士或腎病患者，都應遵循「每天5蔬果」的原則，包括3份蔬菜及2份水果，而每份蔬菜約等於半碗份量。腎病患者如果吃了高鉀蔬菜，為了避免攝取過多鉀和磷，會影響到當天能吃的蔬菜量，導致攝取到的膳食纖維也因此變少。

他提醒，患者1天不應超過攝取1000mg鉀質，尤其是腎絲球過濾率跌到45分或以下，排鉀功能有問題，可引發高血鉀，導致心律不正，甚至有猝死風險。腎病病人應選擇低鉀蔬果，即是每100g含低於100mg鉀質。

推介8大護腎抗發炎食物

洪永祥醫生推介多種護腎食物，包括適合腎病患者食用的低鉀水果，部分食物更有強大抗氧化力，有助保護腎臟，避免功能退化。

護腎水果⬇⬇⬇

護腎食物：低鉀水果

1. 藍莓

護腎作用：富含花青素，含量是綠茶的10倍，又含有膳食纖維，不管腎臟好不好都應多吃。

2. 蘋果

護腎作用：含有蘋果多酚、綠原酸及膳食纖維，有助抗發炎及維持腎功能

建議：吃蘋果時連皮吃，因果皮的植化素及膳食纖維更高。

3. 菠蘿

護腎作用：富含膳食纖維、維他命C及E，更含有菠蘿酵素，能夠幫助消化，避免出現便秘及消化不良，而導致尿毒被腸道吸收。

建議：選擇比較酸的，鉀含量較低。

護腎蔬菜及保健品⬇⬇⬇

護腎食物：高抗氧化食物

1. 洋蔥

護腎作用：富含類黃酮，抗氧化能力優秀，且含有膳食纖維。

其他保健作用：每天吃25至50g洋蔥可降血糖，改善糖尿病。

建議：最好煮熟吃。

2. 大蒜

護腎作用：富含大蒜素，抗氧化能力很好，且含有膳食纖維。

其他保健作用：防癌。

建議：煮熟後大蒜素會流失，建議生吃；不過胃痛患者最好煮熟才吃。

3. 芽菜

護腎作用：腎病飲食須限蛋白，避免增加腎臟負荷，而豆類在所有蛋白質食物當中產生的尿毒素最少，對腎臟最友善；而且芽菜在豆類當中，膳食纖維最高。

4. 羽衣甘藍

護腎作用：富含鐵和鈣，鈣質甚至比牛奶更高50%，非腎病患者保護腎臟可多吃。

注意：屬於綠色葉菜，鉀含量高，腎病患者須用水灼過才能吃。

5. 魚油

護腎作用：富含多元不飽和脂肪酸Omega-3，當中的EPA有助促進循環，DHA可降低膽固醇及三酸甘油酯；又因為腎病患者需要限蛋白，不能吃太多魚肉，改為吃魚油來補充Omega-3。

資料來源：《下班經濟學》、香港醫管局

