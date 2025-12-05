長壽專家推介8大食物延壽 99歲老人必飲1種茶 中風率減62% 防癌降膽固醇

吃甚麼健康又長壽？日本奈良是其中一個長壽的日本都府縣，一位在當地成長的營養師分享居民常吃的8種長壽食物，有防癌降膽固醇等功效。她表示，其99歲的親人每天更必飲1種茶，除了有助延壽，更有研究指經常飲用可降62%中風風險。

長壽專家推介8大食物 防癌降膽固醇延壽

日本營養師富岡美智子（Michiko Tomioka）在美媒CNBC撰文指，自幼在奈良成長，體驗過當地不少傳統美食；長大後移居美國，則深受快餐和加工食品文化困擾，工作忙碌加上不良飲食習慣，令她經常生病不適。

每當返回奈良，她也對當地長者的活力大感驚訝，他們的長壽秘訣是：用心飲食和保持「生きがい」（找到人生目標）。她列出當地人常吃的8種長壽食物，並稱自己現時每天也食用，有抗癌、延壽及促進腸道健康等功效。

長壽食物｜1. 抹茶/Matcha（綠茶的一種）

營養成分：維他命C、維他命B、纖維、蛋白質及可抗炎抗病的多酚

功效：屬於天然抗氧化劑，有助保護細胞免受損傷、防癌、降膽固醇、防中風

相關研究：日本東北大學曾進行研究，發現每天喝5杯綠茶的人相比每天喝1杯綠茶的人，男性和女性分別中風機率減低42%和62%。

富岡美智子表示，其99歲的阿姨每天早上也會飲用抹茶。她自己則從高中起學習茶道，目前每天早上亦會飲用抹茶。

長壽食物｜2. 發酵食品

食物例子：味噌、納豆和米糠漬等

營養成分：益生菌

功效：有助消化吸收，降低患病風險

富岡美智子指，父親常向當地農夫領回一些時令蔬菜，並與家人一起腌製這些蔬菜，因此她從小已有進食腌製蔬菜的習慣。

長壽食物｜3. 海藻

營養成分：纖維、碘、鐵、鉀、鎂、維他命B12和Omega-3脂肪酸等多種必須的礦物質和維他命

好處/功效：熱量低，有助抗癌

富岡美智子指，童年時每餐也會吃一口海藻，現在不時會把海藻加入味噌湯、沙律或甜品中。

長壽食物｜4. 豆類

食物例子：加工較少的豆製品，如毛豆、黃豆、紅豆以及自製納豆和味噌

營養成分：纖維、維生素B雜、鉀和異黃酮等多酚

功效：預防炎症

富岡美智子表示，自己會小心選擇加工程度最少的大豆製品。她亦會用紅豆製作湯品和日本和菓子，通常與綠茶一同食用。

長壽食物｜5. 豆腐

營養成分：蛋白質豐富，不含任何膽固醇

功效：降血脂，預防心血管疾病

富岡美智子經常用豆腐製成各類菜式，包括漢堡、餃子、蔬菜炒飯、湯、素食咖哩、鷹嘴豆泥（配菜）等。

長壽食物｜6. 芝麻

營養成分：維他命B、維他命E、蛋白質、纖維以及鎂、鈣和植物固醇等礦物質

功效：有助控制膽固醇

富岡美智子指出，烤棕色芝麻、黑芝麻及芝麻醬是其廚房主食之一，她通常會用磨碎的芝麻代替食油，用來炒蔬菜和炒飯。

長壽食物｜7. 冬菇

營養成分：蛋白質、維他命D、維他命B

功效：增免疫力，有助抗癌抗病毒

富岡美智子通常會用乾香菇製作高湯，配搭海帶、味噌湯、調味料、醋、咖哩等材料。

長壽食物｜8. 薑

營養成分：維他命A、E、B與少量維他命C，膳食纖維、鉀

功效：增強免疫力及新陳代謝，紓緩胃部不適及感冒症狀

富岡美智子表示，通常會把大量生薑加入味噌湯，用作調味品、醬汁、醃料的原料之一。同時生薑亦是納豆、魚和麵條的完美配料，她平常亦愛飲用加入乾枸杞、肉桂、抹茶等配料的薑茶。

資料來源：CNBC

