看身體5部位知壽命長短？醫生解構長壽特徵 看指甲顏色可自測健康

觀察外表也能看出壽命長短？身體健康狀況有跡可尋！有醫生表示，若身體出現5大特徵則代表整體十分健康，患病風險比較低，壽命也會比一般人長。

身體5大長壽特徵 看指甲顏色可測健康

重症科醫生黃軒在Facebook專頁發文指，透過觀察身體不同部位，可知一個人長壽與否。他教大家如何「從頭到腳」地觀察自身身體，了解頭髮、頸部、牙齒、身體、四肢等部位的健康狀況，以評估壽命的長短。

觀察身體5部位 看出健康長壽特徵⬇⬇⬇

身體5大部位的長壽特徵（頭髮/頸/牙齒）

1. 頭髮

判斷指標：維持頭髮潤澤，是身體健康長壽的表徵

a) 健康潤澤的頭髮特徵：

光澤感：頭髮有光澤、色澤均勻。

彈性好：頭髮有良好彈性，能夠在外力作用下延展而不易斷裂。

頭皮狀態良好：沒有頭皮屑、油脂分泌正常，沒有紅腫或刺激感覺。

柔軟順滑：頭髮柔軟易梳理，無打結問題。

正常生長週期：頭髮按照正常的生長週期進行更替，掉髮在正常範圍之內。

b) 不健康的頭髮特徵：

易斷裂：頭髮脆弱，接觸輕微外力即可能斷裂

頭皮問題：頭皮屑多，或出現頭皮乾燥、油膩和紅腫等問題

生長緩慢：頭髮生長速度明顯減慢，甚至有停止生長的現象

掉髮量增加：無論在梳理或洗頭時，掉髮量都超出正常狀態

2. 頸部

判斷指標：頸圍可以作為評估個體健康狀況的一個指標。有研究發現，頸圍越大，患心血管疾病風險亦會相應增加。

a) 頸部反映的健康/長壽特徵：

在健康情況下，男性頸圍少於39cm，女性頸圍少於35cm

b) 不利健康的頸部特徵：

當男性的頸圍超過39cm，女性的頸圍超過35cm時，可能反映患心血管疾病的風險也較高。

有研究指出，若沒有患上睡眠窒息症，但頸圍卻變大，就會導致因為患充血性心臟衰竭、冠心病而死亡的風險增加。

3. 牙齒

a) 牙齒反映的健康/長壽特徵：

牙齒健康，沒患牙周病，沒有牙齒脫落問題。牙齒脫落不僅是口腔問題，甚至可能是更嚴重健康問題的警號。

b) 不利健康的牙齒特徵：

有研究發現，牙齒脫落情況嚴重的人士，患心腦血管疾病的風險較高。

為何會引發心血管疾病？牙周病是一種導致牙齒脫落的常見慢性感染病，若反覆慢性感染，會加速體內動脈粥樣硬化，增加患腦中風和心肌梗塞的風險。

其他部位的健康/長壽特徵⬇⬇⬇

身體5大部位的長壽特徵（身軀/四肢）

4. 身軀：體重、腰圍

判斷指標：將體重、腰圍控制在正常範圍內是促進健康最有效的方式。

a) 體重、腰圍反映的健康/長壽特徵：

體重維持在健康範圍：將體重控制在正常範圍內，成年人的理想BMI值（身高體重指數）應維持在18.5至24kg/m²。根據最新的研究，適度的體重控制可以減低患心臟病、糖尿病、高血壓等慢性疾病的風險。

腰圍維持在健康範圍：男性腰圍少於95cm、女性腰圍少於80cm，有助減低死亡率。

b) 不利健康的體重、腰圍特徵：

有研究指出，進行肥胖評估時，不能只看體重和身高，還需考慮腰圍。BMI作為肥胖評估指數有其限制，不能充分評估腹部肥胖的情況。腰圍與心血管疾病死亡率、全因死亡率關係密切，即使調整BMI後，仍有明顯關聯性。

5. 四肢：指甲、手掌及小腿

5.1 指甲

判斷標準：指甲的顏色和狀態，可反映健康狀況。若顏色異常變，例如變得非常淡或非常暗，則可能是健康警示。

a) 指甲反映的健康/長壽特徵：

指甲顏色保持紅潤，表示血液循環良好，沒有明顯健康問題

b} 不利健康的指甲特徵：

指甲呈白色：可能與營養不良、血液循環不佳或肝硬化有關。

指甲呈紫色：可能與血氧含量低有關，可能是心肺相關疾病的跡象。

指甲呈黑色：如果指甲下有痣，有機會是黑色素細胞瘤的跡象，需要進一步檢查。

5.2 手掌

判斷指標：握力體重指數（Grip Strength-to-Body Weight Ratio, GSBWR）是一個反映「相對力量」的指標，研究人員將握力與體重的關係進行了標準化。在一定程度上，手掌握力可以反映一個人的健康狀況。年齡和性別不同，健康握力也不同。

a) 手掌反映的健康/長壽特徵：

有研究發現，手握力較強的人，往往心臟狀況更佳，患上心血管疾病風險較低。

男性手握力大於26公斤，女性手握力大於18公斤，屬健康的手握力範圍。

b) 不利健康的手掌特徵：

加拿大一項研究發現，手握力每減5公斤，心臟病發作和中風風險分別上升7%和9%，死亡風險就增加16%。

男性手握力少於26公斤，女性手握力少於18公斤，要留意身體狀況。

如難扭開膠樽蓋、罐頭瓶蓋或扭毛巾，要注意身體狀況。

5.3 小腿

判斷指標：隨著年齡增長，肌肉含量的減少、肌肉力量的減弱可能會導致長者更容易跌倒和患上骨骼相關疾病，繼而影響活動能力。小腿肌肉的情況確實可以作為評估肌肉量的一個指標，尤其是長者。

a) 小腿圍反映的健康/長壽特徵：

男性小腿圍多於34cm；女性小腿圍多於33cm，反映肌肉含量及力量相對充足。

b) 不利健康的小腿特徵：

男性小腿圍少於34cm；女性小腿圍少於33cm，反映體內的骨骼肌肉力量下降，可能會增加跌倒、骨折、癱瘓甚至死亡的風險。

黃軒醫生提醒，如果想延長壽命，就要注意身體發出的每個微細信號，並採取積極的生活方式，例如保持均衡飲食、規律運動、充足睡眠、積極社交和定期進行身體檢查等。

資料來源：重症科醫生 黃軒（獲授權轉載）

---

相關文章：

長壽茶｜喝1種茶中風率可減62% 日本專家推介5大長壽茶 防便秘失眠糖尿

長壽秘訣｜短命基因可逆轉？研究揭4招減62%死亡率 1種飲食法超有效

每日做2簡單動作延壽10年？ 醫生教1分鐘排毒通淋巴運動

為期18年研究揭9大食物減死亡率！吃海帶蘑菇防癌護心又長壽

每日喝1飲品死亡率降13％ 有防癌防中風護心8大好處

睡足8小時就好？符合5條件延命4.7年 癌症死亡率減19%

---

緊貼最新最快新聞資訊，請立即下載星島頭條App：https://bit.ly/3Q29Vow