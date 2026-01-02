寒流襲港｜5大保暖方法由頭暖到落腳 最暖穿衣法/用暖包方法 1種蓋被方法暖4度

【寒流/寒冷天氣/保暖方法】寒流襲港！天文台表示，受冬季季候風影響，今明兩日（1月2日至3日）市區的最低氣溫降至11、12度左右，預料成入冬以來最凍，下周初早上仍然清涼。氣溫急降，在日間及夜晚的穿搭上可如何保暖？如何戴頸巾、用暖包最暖？睡覺時用哪種被子、哪種蓋被次序會更暖？

5大保暖方法 穿搭/戴頸巾/蓋被次序/暖包

天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，廣東北部的冷鋒正逐漸向南移動，已發出寒冷天氣警告；預測今明兩日（1月2日至3日）早上天氣寒冷，日夜溫差較大；今日最低氣溫12度，風勢亦頗大。天文台預測，下周天氣仍然寒冷，下周二（1月6日）及周四（1月8日），氣溫介乎13至19度，周五（1月9日）氣溫稍為回升一度，介乎14度至20度。

香港9天天氣預報（圖：香港天文台）

天氣寒冷，外出時，在家中如何禦寒？有日本專家教5種方法保暖，包括：4層保暖穿衣法輕便不臃腫、「暖4度」蓋被方法，讓大家可以「由頭暖到落腳」！

1. ​如何穿衣/穿搭最保暖又輕便？

外出如何保暖？為何有時穿很多衣服，仍不夠暖？日本節目《R的法則》曾請來專家教冬天保暖穿搭法，穿起來不太臃腫，但又夠暖。

4層保暖穿搭法

第1層：發熱內衣（保暖內衣）

穿一件貼身的發熱內衣打底，最好選擇發熱效力較強的，因為禦寒效果更會佳。

第2層：鬆身衣物

第二層切忌再穿貼身衣服，要穿上一件比發熱內衣略為鬆身的衣服，讓熱力有空間流通。

第3層：穿手袖較緊的衣服

第三層同樣穿上一件尺寸大於上一層的衣服，但手袖要較緊，讓空氣在衣服之間流通。

第4層：外套/大褸

最後才穿上外套，這樣就可留住暖空氣，令身體保持溫暖。

專家指出，穿4件比起穿7件衣服更暖，關鍵在於中層。按上述原則選衣服，就可留住暖空氣，令身體保持溫暖。

2. 如何戴頸巾最保暖？鎖住體溫不再冷！

有時戴了頸巾仍覺得冷？日本節目《教えてもらう前と後》曾請來專家教最保暖的戴頸巾方法。專家指，頸巾纏頸幾圈，還是交叉重疊，保暖效果也不一樣。

哪種戴頸巾方法最保暖？

方法一：交叉重疊

方法二：纏頸一圈

想留住暖空氣，把頸巾交叉重疊，較能保暖。服裝專家解釋，頸巾交叉重疊時，較多布料疊在一起，有助留著暖空氣。但若只纏頸一圈，範圍較小，所以不夠暖。

3. 如何用暖包最暖？放1位置全身超暖！

用暖包怎樣可發揮最大效用？日本節目《教えてもらう前と後》專家指出，擺放位置亦會影響保暖效果。若暖包緊貼腹部，會比放在腰間更好，有助促進身體血液循環，令全身更暖。

專家解釋，人體腹部附近全身最粗的血管及大動脈，血液約45秒至50秒會環繞全身—周，若在血液集中的位置放暖包，保暖效果會更好。

4. 哪種蓋被方法最暖？正確蓋被次序暖4度！

睡覺時如何保暖？蓋被次序最關鍵！日本節目《教えてもらう前と後》曾測試3種蓋被方法，發現1種蓋被的次序，可令被窩溫度提升，增加4度。

方法1：先蓋羽絨被，再蓋毛毯

方法2：先蓋毛毯，再蓋羽絨被。被窩溫度為21.7°C。

方法3：先將毛毯鋪在床上，身上再蓋羽絨被。被窩溫度為25.6°C。

實驗證明，用方法3，即先將毛毯鋪在床上，身上再蓋羽絨被，是最保暖的蓋被方法。被窩溫度可達25.6°C，比起第一種蓋被方法上升超過4°C。

為何有效保暖？因為在身體下面鋪毛毯，有助保存體溫，減少流失。羽絨被袖羽毛組成，需要靠體溫膨脹才可達到保暖效果。先將毛毯鋪在床上，身上蓋薄毛毯後，再蓋羽絨被，更能鎖住熱力。為何不宜用方法1？因為在身上蓋厚毛毯，因為被子太重，會令被內空間縮小，壓走暖空氣。

5. 蓋哪款被最保暖？羊毛被/純棉被/羽絨被/聚酯纖維被？

日本電視節目《ZIP！》曾訪問睡眠專家ヒラノマリ（Hirano Mari），講解4種常見被子的特性，並教如何蓋被才最「暖笠笠」。

羊毛被/純棉被/羽絨被/聚酯纖維被有何特性？哪種保暖度較高？

羽絨被：輕盈、保暖度高、透氣度高。

羊毛被：吸濕力強、保暖度高。

純棉被：吸濕力強、重量適中。

聚酯纖維被：保暖度高、耐用性高，容易清洗。

4種被子正確蓋被次序

羽絨被：先蓋羽絨被，然後蓋毛毯

羊毛被：先蓋羊毛被，然後蓋毛毯

純棉被：先蓋毛毯，然後才蓋純棉被

聚酯纖維被：先蓋毛毯，然後才蓋聚酯纖維被

Hirano Mari表示，羽絨、羊毛的保暖度比純棉與聚脂纖維強，有助維持人體體溫。故此，先蓋羽絨被或羊毛被，然後在上面加一張毛毯會更暖。

至於聚酯纖維被，由於吸濕力較差，若直接把聚酯纖維被蓋在身上，睡覺時易被汗水弄濕身體，容易著涼。故此，建議先蓋毛毯，然後蓋聚酯纖維被，睡覺時會更暖。

延伸閱讀：消委會保暖內衣｜15款保暖內衣越洗越暖最平$99 Uniqlo/Bossini/雞仔嘜上榜

相關文章：

冬天必吃10大暖身食物 不再手腳冰冷更防感冒！吃番薯保暖降血壓？

保暖方法｜身體4部位最怕凍 易感冒/咳/關節痛 中醫教13招保暖補肺養腎

體溫下降易患慢性病！60歲後必吃4類食物暖身延壽 5招提升體溫

冬天飲熱朱古力暖身又怕肥？營養師推介13款低脂/無糖/低糖朱古力飲品