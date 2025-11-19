消委會保暖內衣｜15款保暖內衣越洗越暖最平$99 Uniqlo/Bossini/雞仔嘜上榜

消委會保暖內衣推介名單｜本港冷鋒來襲，天文台指本日（19日）氣溫最低恐跌至13°C，呼籲市民要注重保暖！消委會曾實測市面上20款保暖內衣。結果發現，有15款保暖內衣經洗濯後，保暖效果反而更好，大眾熟悉的「Uniqlo」、「雞仔嘜」等品牌也上榜，最便宜1款只需HK$99！

消委會保暖內衣｜15款越洗越暖6款暖20% 最平$99

根據《選擇月刊》第495期測試報告，消委會測試了市面20款保暖內衣，聲稱有保溫、保暖、防寒效能的長袖內衣。當中男裝和女裝各10款；有15款為日常穿著，另外5款聲稱適合運動或戶外活動時穿著。結果發現，保暖度、排汗、快乾及耐用度等測試項目表現參差，保暖程度懸殊。不過，有5款內衣整體表現理想，總評獲4.5星。

保暖度測試方面，消委會把保暖內衣洗濯30次後，測量其布料的熱阻，並記錄在洗濯前後保暖效果的變化。結果發現，有15款在洗濯後保溫值上升，其中有6款暖20%或以上，而升幅最高的1款保溫值大增1.8倍。到底是否越貴的才會越保暖？

點擊睇消委會保暖內衣推介名單：15款越洗越暖

根據消委會測試結果，以下6款保暖內衣的保暖值升幅20%或以上：

「Thermowave」Originals Active Base Layer (Men's)：0.10clo升至0.28clo

「Gunze」Hotmagic 柔らか溫か MH1609：01.2clo升至0.18clo

「Topvalu」Peace Fit 瞬間溫感男裝 V領長袖/TV158SA2347H：0.12clo升至0.19clo

「Bossini」Ztay Warm 男裝圓領T恤：0.14clo升至0.18clo

「Uniqlo」極暖 Heattech Extra Warm Crew Neck Long Sleeve T-Shirt：0.17clo升至0.22clo

「雞仔嘜」心膚吸女裝圓領：0.19clo升至0.23clo

消委會指出，保暖值升幅最高的是「Thermowave」，雖然在洗濯前其平均保溫值是20款之中最差的，不過經洗濯後，平均保溫值相差0.18clo，保溫效果躍升至前3名。整體表現方面，總評同為4.5星的保暖內衣中，最便宜的僅售$99，最貴的則為$360。

消委會教選購保暖內衣 日常/運動/戶外活動穿哪款？

日常穿著、運動或戶外活動時，應選擇哪款內衣？消委會根據保暖內衣透氣、排汗快乾、保暖度、耐用等方面的表現，有以下建議：

消委會保暖內衣｜日常內衣推介名單

消委會推介以下9款女裝及男裝保暖內衣，於平日穿著時，透氣、排汗、耐用、保暖等方面也分別也不錯的表現：

消委會保暖內衣｜運動/戶外活動底層衣名單

做運動時最怕局促，難排汗。消委會推介以下5款女裝及男裝保暖內衣，若於運動或進行戶外活動時穿著，排汗快乾表現及耐用表現也不錯：

消委會保暖內衣｜5大因素影響保暖功能

為何有些內衣洗濯後保暖能力不跌反升？消委會解釋，這可能是由於樣本經多次洗濯後，布料的蓬鬆度增加有關。

點擊看消委會講解保暖內衣防寒保暖原理：

消委會指出，布料蓬鬆度增加，令纖維間能保存更多空氣，防止熱量流失。又舉例指，絨毛布料比一般布料保暖性好，因為絨毛之間能保存一定厚度的空氣層。

此外，衣物的保暖性能亦與纖維材質、編織密度、布料厚度、表面是否起絨等有密切關係。消委會指，布料越厚越重、紗線密度越高的內衣，保暖功效越優秀，又建議可選擇羊毛、絨毛、莫代爾等材質。

延伸閱讀：最保暖戴頸巾方法 暖包放1位置最保暖

相關文章：

冬天必吃10大暖身食物 不再手腳冰冷更防感冒！吃番薯保暖降血壓？

保暖方法｜身體4部位最怕凍 易感冒/咳/關節痛 中醫教13招保暖補肺養腎

體溫下降易患慢性病！60歲後必吃4類食物暖身延壽 5招提升體溫

冬天飲熱朱古力暖身又怕肥？營養師推介13款低脂/無糖/低糖朱古力飲品