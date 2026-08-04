深圳濱海大道地陷現巨坑 5線全封當區大塞車｜有片

深圳主要幹道發生嚴重地陷意外。深圳濱海大道周二（4日）上午發生嚴重地陷。東往西方向路面突然出現一個約兩條行車線寬的巨坑，導致附近路段嚴重擠塞。當局緊急封路搶修，所幸事件未造成任何傷亡。

深鐵投等多部門到場原因待查

據南方都市報等內媒報道，事發於上午9時許，地點位於濱海大道西行方向、靠近沙河立交的路段，即深圳灣公園北坡附近。現場照片顯示，巨坑佔據了兩條行車線，工程人員已用水馬將現場圍封進行緊急施工。

深圳濱海大道地陷，現巨坑。 南方都市報

深圳濱海大道地陷，引發網民熱議。

出事地點疑鄰近地鐵13號線施工區。

深圳地鐵聲明。

受事故影響，該路段一度僅剩一條行車線開放，車龍綿延近2.5公里。其後，主路5條行車線全部封閉，車輛需改道輔路通行。

深圳地鐵於中午通報，確認事發後南山區應急、交通、住建及深鐵投等部門已即時趕赴現場處置，並對周邊路段實施交通管制。通報強調，事故未造成人員傷亡及財產損失。由於地陷位置鄰近地鐵13號線施工區域，但通報未有明確將兩者直接關聯，僅表示沉降原因仍待進一步核查。