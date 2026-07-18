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廣州醫院迎暑期「割包皮」手術熱潮 泌尿外科醫生籲家長釐清病理勿盲從

灣區時事
更新時間：18:45 2026-07-18 HKT
發佈時間：18:45 2026-07-18 HKT

隨着暑假正式展開，廣州市多間三甲醫院的泌尿外科迎來了一股男童「割包皮熱」的特殊求診高峰。據內地傳媒報道，部分醫院日均需進行近20宗包皮環切手術，為此院方更特設暑期專科門診以應對龐大需求。不過，有泌尿外科專家呼籲，家長在帶同男童求診前應先了解相關醫學知識，切勿將手術當作「暑期指定動作」而盲目跟風挨刀。

5分鐘微創即日出院

據了解，廣州醫科大學附屬第二醫院自本月10日以來，泌尿外科每天平均進行近20宗包皮環切手術。廣州市第一人民醫院白雲醫院亦出現同樣的「小高峰」，高峰期單日手術量達十多宗。為應對這波熱潮，廣州市中西醫結合醫院等醫療機構已開通暑期專屬預約通道，提供便捷的日間手術服務，主打「當天檢查、當天手術、當天出院」。院方多採用微創環切技術，一般僅需5至10分鐘即可完成，術後恢復較快，大受家長歡迎。

醫生：3歲前生理性包莖屬正常

然而，針對這股暑期手術熱潮，專科醫生強調，家長必須先釐清「包皮過長」與「包莖」的分別。「包皮過長」指包皮雖覆蓋龜頭，但仍能上翻露出；「包莖」則是包皮口過於狹窄，無法上翻。醫生指出，男童在3歲前出現生理性包莖屬正常現象，一般毋須處理；但若5至6歲後仍無法上翻，或反覆出現感染發炎，則強烈建議進行手術。若包莖問題延誤處理，長遠可能導致排尿不暢、影響生殖器官發育，成年後更會增加早泄及感染性傳播疾病的風險。

專家最後提醒，包皮環切手術必須嚴格遵循醫學適應症，對於沒有明確手術指徵的男童，日常只需做好局部清潔即可，絕不應盲目「跟風」。若家長存有疑慮，應趁暑假帶同孩子前往正規醫院進行專業評估。

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