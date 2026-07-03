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APEC︱粵公安廳提升保安工作 7‧1推進「雷霆護航」嚴查無人機隱患

灣區時事
更新時間：22:19 2026-07-03 HKT
發佈時間：22:19 2026-07-03 HKT

11月18日深圳主辦亞太經合組織（APEC）峰會。中新社報道，廣東省公安廳日前召開動員部署會，宣布自7月1日起，在全省範圍內深入推進「雷霆護航」嚴打整治專項行動，旨在為2026年APEC會議順利舉辦營造平安穩定的社會治安環境。

會議明確了重點任務。全省公安機關將緊緊圍繞「六個嚴防、三個確保」工作目標，集中力量開展涉槍涉爆違法犯罪等「三大打擊」行動，深入推進涉矛盾糾紛、涉無人機風險隱患等「兩大排查整治」行動。同時，統籌嚴打街面犯罪及「盜搶騙」等多發性侵財犯罪，全面清除影響會議安全的各類風險隱患和「污泥濁水」。

會議指出，確保APEC會議安全是全省公安機關的重大政治責任，各級部門必須提高站位、認清形勢，以「主動擔當、積極作為」的戰鬥姿態，全力以赴投入安保工作；必須堅持「搶先抓早、爭取主動」，提前謀劃，以嚴打整治的實際成效爭取工作主動權；必須以「重拳出擊、以打促穩」的決心，堅持以打開路，打出聲威、形成震懾。

會議強調，要牢固樹立「全省一盤棋」思想，強化省廳統籌協調與深圳主場主責，壓實屬地主體責任，築牢環深、環粵圈層防控屏障，並加強隊伍支撐保障。全省公安將整體聯動，確保護航措施落地見效。

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