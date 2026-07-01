廣湛高鐵︱佛山站通車 廣佛往返最快18分鐘直達

今日（1日），佛山市禪城區的廣湛高鐵佛山站正式開通運營，為粵港澳大灣區高鐵網再添重要節點。



佛山站是佛山市「兩主四輔」鐵路客運樞紐的核心主樞紐，總建築規模29.4萬平方米，站房面積5萬平方米，站場規模4台9線（含預留1台2線。



佛山站地處禪城中心城區，採用「南北側集散廳+中部高架候車廳」布局。通車後，最快18分鐘即可從佛山中心抵達廣州核心城區，讓兩地通勤民眾更方便快捷。

佛山地鐵3號線接駁

佛山火車站始建於1903年，當時廣三鐵路全線通車，位於汾江路和佛羅路交界的佛山老火車站便是這條鐵路的重要站點。

上世紀90年代，是佛山火車站最為繁盛的時刻。當時車站每天客流量超過4萬人次，每班列車超過2000名旅客。然而，隨著時代發展，普速客運日漸式微，2019年佛山車站日均發送旅客已遠低於當年高峰。老站的輝煌逐漸成為記憶。

2023年10月原有佛山火車站正式暫停客運營業、全面啟動廣湛高鐵施工建設與站房建設工程。

白蘭花站房設計

佛山站以「錦繡灣區，花開禪城」為設計理念，造型靈感源自佛山市花「白蘭花」。站房正立面屋面柔美舒展，側面曲線流暢，體現高鐵車站的時代感與速度感。候車大廳內，首次採用以「白蘭花」為靈感的多曲面無縫鋼板開花柱，實現視覺一體的流暢造型。

目前，民眾亦可乘搭地鐵3號線到佛山站；公交出行可選佛山站公交樞紐站及文昌西路站，目前配套17條巴士線路，覆蓋全市五區。

