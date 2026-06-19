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手足口病高發期｜廣東5月錄2.7萬宗病例 深圳有學校班級停課10日 

灣區時事
更新時間：21:35 2026-06-19 HKT
發佈時間：21:34 2026-06-19 HKT

春夏季是兒童腸道病毒的高發季節。繼早前「疱疹性咽峽炎」進入流行期後，另一種傳染性極強的「手足口病」亦來勢洶洶。廣東省疾病預防控制局最新數據顯示，單是5月份全省已錄得高達27,849宗手足口病個案。深圳近日更有學校因出現集體感染，部分班級被勒令即時停課10日，大批家長紛紛在社交平台表示孩子「中招」，情況備受關注。

據內媒《第一現場》報道，深圳市民劉先生表示，本周三（17日）接獲學校緊急通知，指其孩子所在的班級因有學生確診手足口病，為防交叉感染，根據疾控中心指導意見，全班由即日起停課10天，全體學生須留家休息，直至6月29日方可返校上課。

學校通知要求，停課期間家長須嚴密觀察孩子口腔、手、足或肛周等部位有否出現皮疹、疱疹，以及有否發熱、咽痛或咳嗽等症狀，若有異常須立即就醫。校方強調，患者症狀消失後7天或發病後14天方可復課，且必須憑病歷單經校醫檢查並開出復課單，方可重返校園。

90%病例為5歲以下幼童 嚴重可致心肺衰竭

手足口病是由多種腸道病毒（主要為柯薩奇病毒A16型及腸道病毒71型）引起的急性傳染病。此病傳染性極強，潛伏期一般為2至10天，其中90%的病例均為5歲以下低齡兒童，尤以3歲以下發病率最高。

醫生指出，手足口病大多屬於自限性疾病，輕症患者會出現微燒（約38℃），手、足、口腔和肛周部位出疹，通常7至10天內會自行痊癒。然而，家長切勿掉以輕心，極少數患者病情會迅速惡化，引發無菌性腦膜炎、心肌炎、肺水腫等嚴重併發症，甚至導致心肺功能衰竭而死亡。

專家傳授5招砌防護牆

監測數據顯示，深圳手足口病全年均可發病，但每年會出現兩個發病高峰，分別為4至7月的春夏季高峰，以及9至11月的秋季流行期，目前正處於最高危的季節。病毒主要透過密切接觸患者的糞便、疱疹液，或接觸被污染的玩具、餐具及衣服等傳播，亦可透過呼吸道飛沫及受污染的食物和水源感染。

為防幼童受罪，衞生專家提醒家長必須為子女構築「五大防護牆」：

  1. 勤洗手：使用肥皂及清水徹底洗手，家長在處理完排泄物或換尿片後亦要洗手。
  2. 常消毒：定期清潔和消毒兒童餐具、玩具及日常接觸表面。
  3. 喝熟水：切勿飲用生水，不吃生冷食物。
  4. 少接觸：在流行期避免帶兒童前往人多擠迫或通風不良的公共場所。
  5. 打疫苗：建議6個月大至5歲的幼童盡早接種EV71滅活疫苗，最好在12個月大前完成接種，以顯著降低重症和死亡風險。

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