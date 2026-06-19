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深圳地鐵13號線二期月底通車 口岸45分鐘直達光明區

灣區時事
更新時間：09:04 2026-06-19 HKT
發佈時間：09:04 2026-06-19 HKT

港鐵（深圳）公司前日公布，深圳地鐵13號線二期（北延）已順利通過竣工驗收，將於本月底通車。新地鐵線銜接深圳灣口岸，屆時北上港人從口岸搭45分鐘地鐵即可抵達深圳西北端的光明區科學城，沿途跨越南山、寶安兩地，該線路還預留與東莞地鐵連接。

打造多個特色網紅車站

地鐵13號線分為一期、二期工程。其中一期工程南起深圳灣口岸站，北至上屋站，已於去年12月開通運營（圖）。此次即將投用的二期（北延），起自一期終點上屋站，終至李松站，線路全長約19.25公里，全線共設置11個車站，將串聯南山、寶安、光明3區。

深圳地鐵13號線二期月底通車。小紅書
深圳地鐵13號線二期月底通車。小紅書

該線路以「科技文化融合」為核心設計理念，各大車站將傳統祥瑞文化、中式古韻與現代未來科技相結合，打造出多個特色網紅車站，一改傳統地鐵候車空間的單調風格。其中鳳凰城站以「鳳凰將至、涅槃重生」為主題，兼具東方意境與科技感的地下藝術空間。

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新莊站是整條線路中辨識度極高的車站，被稱作「地下星空館」。車站整體空間通透開闊，站廳核心位置打造漸變藍紫色星空天幕，逼真還原銀河流轉、繁星滿天的景象，乘客步入站內彷彿置身浩瀚宇宙，視覺體驗十足。

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