深圳女2小時狂試40件衫 店長聽一句話失控傻笑︱有片

深圳有女子在時裝店買衣服，2小時內狂試逾40件衣服，最後卻拿了7件離開試衣間，不過，女子一句話，卻令原本木無表情的店主，瞬間變臉，開心得語無倫次，因為女客要買的，其實是試衣間內的33件衣服。

女客買走33件衣服

抖音帳號「雙喜服裝工廠店」日前分享一段CCTV拍下的影片，有女客在其福田車公廟的門店，挑選時裝，不斷試身，在2小時間，前後試了超過40件衣服。

最終，女客終於停止了試新衣服，從試身室拿著7件衣服交給店長。

男店長當時雖沒有對瘋狂試身的女客惡言相向，但臉上也顯得木然，機械式地向女客說出7件衣服總價582元人民幣後，女客即顯得意外，表示「老板，這些不是我要的呀，要的是試身間的那些」。原來女客因不能一次過拿取選好的衣服，於是反常規的把不合意的衫拿出櫃枱。

男店長一聽，即失控不斷傻笑，「哈哈，不好意思，我聽錯了」，旋即衝入試身室，把女客挑中的33件衣服一次過抱出來，笑不停口地算賬，最終做成了這單3067元的生意。

網民紛紛取笑男店長市儈，「好歹也憋到客人走了再笑嘛」、「你是不是笑的太大聲了」、「老闆好開心啊，得意的笑。開心的笑。肆意妄為的笑」、「一個人幹了他一天的營業額吧，給他樂的」、「老闆這副真實的嘴臉」。