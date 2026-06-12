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穗港馬產業合作｜廣州擬從化常規辦賽馬 「馬臉識別」助跨境無感通關

灣區時事
更新時間：11:16 2026-06-12 HKT
發佈時間：11:16 2026-06-12 HKT

廣州市商務局近日發布《廣州市商務發展「十五五」規劃（公開徵求意見稿）》，明確提出支持香港賽馬會從化馬場及廣州從化國際賽馬發展中心等建設，並支持開展常規賽事計劃。這標誌著賽馬運動將正式納入廣州官方的商務發展藍圖，開闢粵港大灣區馬產業合作新格局。據悉，從化馬場將於2026年10月底起正式舉辦具國際標準的常規速度賽馬賽事。

打造國際賽事中心

根據規劃意見稿，廣州將致力打造國際賽事中心，高水平辦好廣州馬拉松等重大賽事，並積極申辦「三大球」、「三小球」、賽馬及賽車等領域的國際級與國家級賽事。其中，推動賽馬運動發展將是重中之重。

廣州市人大代表、從化區委書記趙龍早前透露，香港賽馬會從化馬場將於2026年10月底舉辦常規速度賽馬賽事。賽事將沿用與香港相同的國際標準，由世界一流練馬師訓練的賽駒搭檔頂尖騎師出賽，並嚴格遵守國際賽事規則及監管機制進行。

區別博彩回歸體育本質

值得注意的是，這類常規賽事明確定性為「演示性速度馬術比賽」，不設博彩投注環節，旨在推廣馬匹運動及延伸相關產業鏈。廣州正積極規劃建設「穗港馬產業深度合作區」，將從化馬場定位為華南地區的馬匹繁育與交易中心，期望透過賽馬運動帶動文旅、IP授權及體育傳媒等產業融合，成為大灣區經濟發展的新引擎。

為配合常規賽事的開展及實現馬匹跨境便利流動，廣州海關首創開發了「馬臉智能識別」系統。該系統透過構建「馬臉－馬身－烙印ID－晶片ID」生物特徵數據庫，在2至3秒內即可完成馬匹身份比對。

此項創新技術的識別準確率最高可達99%，讓馬匹在行進間即可完成「無感查驗」，大幅減少因停留過久而引發的應激反應。目前，進境馬匹的通關全程運輸時間已由最初的7小時，大幅壓縮至約4.5小時。規劃意見稿強調，未來將深入應用「馬臉智能識別」，提升大灣區賽馬跨境智能通關及智慧化監管水平。

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