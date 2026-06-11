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蓮塘口岸｜女走私客腹部隆起被截 兩條打底褲夾層藏26隻瀕危活陸龜｜有片

灣區時事
更新時間：18:15 2026-06-11 HKT
發佈時間：18:15 2026-06-11 HKT

深圳蓮塘海關近日破獲一宗瀕危動物走私案。一名女性旅客企圖利用兩條緊身打底褲的「夾層」，將26隻活體陸龜綁藏在腹部偷運入境，惟因腹部異常隆起引起關員懷疑，最終被當場截獲。經鑑定，該批活龜全屬受國家二級保護的瀕危物種「赫爾曼陸龜」。

據蓮塘海關通報，海關關員日前在旅檢入境大廳進行日常監管時，發現一名選擇「綠色通道」通關的女性旅客步姿有異，且其腹部有明顯的不尋常隆起。關員隨即將其截停並作進一步檢查。

經詳細搜查後，關員驚訝地發現，該名女旅客竟穿上了兩條黑色的緊身打底褲，並利用兩條褲子之間的夾層，密密麻麻地藏匿了大量活體龜，經點算後合共多達26隻。

涉案的活體龜其後交由廣東鵬海司法鑒定所進行物種鑒定，結果證實該批活龜均為「赫爾曼陸龜」（Hermann's tortoise）。該物種已被內地列入瀕危野生動物，以及二級保護動物，受嚴格法律保護。

目前，該批26隻活體陸龜已移交予深圳市規劃和自然資源局羅湖管理局進行收容及救護。至於該宗走私案件，海關已移交緝私部門作進一步刑事調查。
 

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