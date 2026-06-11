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港人北上︱惠州首個港澳居民健康中心啟用 提供便捷跨境診療

灣區時事
更新時間：10:10 2026-06-11 HKT
發佈時間：10:10 2026-06-11 HKT

港人越來越多北上大灣區退休生活，惠州首個港澳居民健康服務中心6月8日啟用，港人可以更便捷的享用跨境診療服務。

惠州完成首宗「港澳藥械通」手術

據內媒報道，該個港澳居民健康服務中心，由惠州市第三人民醫院與香港大灣區醫療集團合作，建立集診療服務、健康管理、醫保對接、多語支援於一體的一站式跨境醫療服務平台。

惠州首個港澳居民健康服務中心啟用。南方+
惠州首個港澳居民健康服務中心啟用。南方+
惠州首個港澳居民健康服務中心啟用。小紅書＠大灣區陪診小助手
惠州首個港澳居民健康服務中心啟用。小紅書＠大灣區陪診小助手

針對北上居住港人需要，中心將提供跨境直付、跨境影像、跨境會診、跨境轉診、跨境疫苗、跨境找藥等服務。

惠州市衛生健康局副局長邱惠源表示，目前，全市已有5家醫院被確定為粵港澳大灣區「港澳藥械通」指定醫療機構，打通了國際先進創新藥械快速進入內地臨床應用的通道。

其中，惠州市第三人民醫院是全市最早落地「港澳藥械通」政策的公立醫院，已成功實施全市首例「港澳藥械通」人工耳蝸手術，這也是大灣區首例應用最新型號處理器的臨床實踐。

 

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