深圳洪湖公園｜「六師兄」荷塘示範「輕功水上飄」 扁帶表演技驚四座｜有片

2026年深圳荷花賞將於本月中旬在洪湖公園揭幕。為了給市民及遊客帶來嶄新的賞荷體驗，主辦方今年首度引入國內頂級水上特技表演項目，特邀專業團隊在百畝荷塘之上，上演驚險刺激、猶如「輕功水上飄」的傳統民俗特技「水上扁擔」，市民可於炎炎夏日中，一邊欣賞荷花美景，一邊感受水上特技的速度與激情。

「水上扁擔」每日荷塘上演兩場

據深視新聞報道，是次表演由洪湖公園與盧峰華表演團隊合作，將傳統民俗技藝與自然賞荷活動相結合。洪湖公園園長鄧新滔介紹，演出將依託公園百畝荷塘的自然景觀，為遊客呈現兼具文化底蘊與視覺張力的水上特技展演。

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「水上扁擔」是一項極其考驗平衡技巧和體能的傳統水上特技，表演者需在漂浮於水面的窄扁擔上快速行走、翻騰，宛如施展「輕功水上飄」絕技。在百畝翠綠荷塘與粉紅荷花的映襯下，表演者的驚險動作與自然景觀相映成趣，視覺效果極具張力，早前已有不少網民在社交平台上轉發推薦並引起熱烈討論。

是次特技表演將於6月12日至7月12日期間舉行。每逢周末及端午節假期，公園每日將安排兩場演出，時間分別為上午11時45分至中午12時，以及下午5時45分至傍晚6時（如遇惡劣天氣或有所調整）。除了水上特技，荷花賞期間洪湖公園還將舉辦一系列夏日文化活動，豐富市民的休閒生活。