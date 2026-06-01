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中山108君悅府︱黃泥水淹停車場排水系統失效 物管：天災加人禍︱有片

灣區時事
更新時間：18:35 2026-06-01 HKT
發佈時間：18:35 2026-06-01 HKT

廣東中山近年成為越來越多港人移居地點，不少物業質素都是港人關注點。日前，屋苑「108君悅府」地庫停車場遇上「黃泥水」倒灌，積水深度超30厘米，多輛私家車被淹。物業公管理公司稱，肇事原因是工地排水及暴雨所致。

《華商報》大風新聞報道，108君悅府業主發布影片顯示，昨日（5月31日）地庫停車場現「地下河」。黃泥水普遍超過30厘米，SUV被水淹半個輪胎，有跑車前輪幾乎完全被淹。

今日下午3時許，屋苑物業管理人員承認積水問題。地庫積水目前已經排乾淨，但是還在做清理和消毒，現場還是很髒，不建議業主開車進入。

對於水淹的原因，工作人員解釋是「天災」加上「人禍」所致。因為中山這兩天常短缺大暴雨，地盤又往外排水，地庫車場都被浸了。

屋苑人員又稱，部分樓棟電梯停用，目前僅保留一部可用。居民用電未受影響。針對屋苑原本設計的排水系統未能發揮作用，人員表示，相關閘口均為正常狀態，具體失效原因仍在調查中。

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