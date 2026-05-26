福田口岸｜X光機揭女客手袋有古怪 被揭暗藏47隻活螞蟻｜有片

深圳皇崗海關近日在福田口岸旅檢大廳截獲一名進境女性旅客，在其隨身行李中查獲47隻活體螞蟻。經專業機構鑑定，當中包括「紅胸後眼蟻」及「綠頭蟻」等外來物種。

保鮮紙層層包裹

事發當日，該名女性旅客進入過關時未有申報，卻在過安檢機時被發現圖像異常，關員遂對其進行攔截檢查。經進一步搜查，在其單肩手袋內發現44個用透明保鮮紙層層包裹的膠管，每個管內均裝有活體螞蟻。

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涉及多種罕見蟻種

經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，該批活體螞蟻種類繁多，包括紅胸後眼蟻、雙齒多刺蟻、弓背蟻屬物種、黃麂蟻及綠頭蟻。其中，紅胸後眼蟻及綠頭蟻被證實屬於外來物種，若流入自然環境恐對本地生態安全構成威脅。

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海關提醒，據內地法規，活體螞蟻屬於禁止進境物品，而且，未經批准不得擅自引進外來物種。違反者將被追究法律責任。旅客應自覺遵守相關法規，切勿心存僥倖攜帶違禁品入境。