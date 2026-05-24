靠可樂減肥？︱東莞男誤信代餐一年 健害受損險盲

坊間常流傳不同的減肥偏方，未有聽取醫生意見就嘗試，隨時損害健康。東莞一名39歲的黎姓男子，因長期誤信網上流傳的減肥偏方，以碳酸飲料替代主食長達一年，最終導致嚴重的糖尿病併發症，雙眼視力幾近全盲。即使黎先生在短時間內將體重從80多公斤減至60多公斤，但身體卻出現不可逆轉的損害。

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《廣州日報》報道，黎先生本身具有糖尿病及高血壓家族病史，加上平日工作壓力巨大、作息紊亂且長期暴飲暴食，體重一度達80多公斤。他因在網絡上看到所謂的「減肥秘籍」，聲稱無糖可樂熱量極低且能產生飽腹感，可取代米飯等主食，遂決定以此方式進行減肥。然而，持續近一年的極端飲食習慣，卻為其健康埋下了劇烈隱患。

無糖可樂當米飯

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今年1月開始，黎先生因視力顯著下降求診，先後接受了左眼玻璃體切割手術及眼內注藥治療，惟視力始終未見好轉。至4月底，他再次前往醫院求診，當時其右眼視力僅餘 0.03，左眼則為 0.12，已逼近法定低視力標準。經醫療團隊全力治療，病情才穩定下來。

主診醫生表示，可樂含有大量糖分，會導致血糖水平持續處於高位，長期而言會降低人體對胰島素的敏感度，極易誘發二型糖尿病。長期高血糖會破壞眼底的微小血管，引發缺血與缺氧，進而刺激異常新生血管與纖維增殖膜的形成。當這層纖維膜收縮時，會直接牽拉視網膜，導致「牽引性視網膜脫離」。



醫生強調，這種情況屬於眼球結構的物理性損傷，無法單靠藥物修復，必須透過手術復位，且多數患者的視力難以完全恢復至正常水平。