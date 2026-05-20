深圳大雨︱黃色預警生效狂閃電 網民：渣男在「520」發誓？
更新時間：20:51 2026-05-20 HKT
發佈時間：20:51 2026-05-20 HKT
發佈時間：20:51 2026-05-20 HKT
深圳晚上出現不穩天氣，當局已將分區暴雨橙色預警信號升級為紅色。
深圳市氣象局表示，過去3小時，珠江口和寶安區（西鄉、福永、航城、福海街道）累計雨量已達60毫米左右，預計未來2小時還將出現40-60毫米降水。
深圳市氣象台今日（20日）晚上8時28分在上述區域發布暴雨紅色預警信號，同時將分區暴雨黃色預警信號擴展至全市。
此外，全市進入暴雨緊急防禦狀態，提醒民眾迅速做好防禦工作，遠離低窪易澇等危險區域，上述區域山洪風險很大，注意防禦暴雨及其引發的內澇、山洪、滑坡、泥石流、地面塌陷等災害。
《南方都市報》自媒體「深圳大件事」報道，今日晚上7時30分，雷電預警信號生效期間，深圳市共記錄到56次閃電，主要發生在西部海區、寶安區、光明區。
有網民直指，今天是「520」的日子，是哪個渣男在發誓？
有指，到了明日（21日），廣東正式進入「龍舟水」時期，接下來暴雨、強對流等天氣會更加頻繁。
預計深圳市明天仍有局地暴雨風險，日間陰天間多雲，有雷陣雨，局地可達（大）暴雨。
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