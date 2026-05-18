皇崗口岸︱七人車司機外套狂塞61萬港元現金 南下違規過關斷正︱有片

從內地打算攜帶超出限額的現鈔，應先向有關部門或銀行申請許可證。近日，皇崗海關查獲一名跨境客車司機攜帶未申報61萬元港幣出境而被截。

海關總署通報，當日，一輛跨境客車經皇崗口岸客運車道出境，經過海關監管區時未向作申報。海關關員查驗輛時，發現司機隨身攜帶的一個手提袋中有一件外套，外套的口袋裝滿東西。

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經進一步檢查，關員在該外套的5個口袋中發現裝有港幣現鈔，清點後確認合共61萬港元。該旅客為15天內出境超過一次人員。根據相關規定，15天內第二次及以上出境旅客可攜帶等值不超過1000美元港幣現鈔，超出額度的海關不予放行。

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海關總署提醒，如確需攜帶超出限額的大量現鈔，應事先到外彙管理部門或銀行申領攜帶外彙出境許可證。

