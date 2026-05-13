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巨無霸紙飛機｜深圳高中生自製6米遙控機 衝擊健力士世界紀錄｜有片

灣區時事
更新時間：18:15 2026-05-13 HKT
發佈時間：18:15 2026-05-13 HKT

深圳少年再次展現驚人科創實力。深圳市致理中學一名高中生帶領航模團隊，歷時近半年研發，成功製造出一架翼展逾6米的巨型遙控紙飛機。該機近日於校園操場試飛成功，翱翔天際長達15分鐘，團隊目前正正式向健力士世界紀錄發起衝擊。

衝著世界紀錄製作

這架外型吸睛的白色遙控紙飛機，翼展達6.06米，機身長5.06米，體積遠超常規航模。項目總設計者兼飛手、高一學生朱俊傑表示，其研發初心是希望利用最基礎的紙飛機原理，結合工程技術挑戰極限。經團隊查閱資料，發現6米級規格在遙控紙飛機領域仍屬尺寸空白，遂決定填補這項國際紀錄。

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朱俊傑出身於航模世家，父母均從事無人機行業，他本人去年更在中國國際飛行器設計挑戰賽中打破全國紀錄。是次挑戰不僅是尺寸的突破，更是對青少年科研能力的極致考驗。

創新引入碳纖維加固

製造「超大型」飛機面臨重重工程障礙。由於機身面積巨大，傳統KT板材料極易變形，推重比亦需精確計算方能起飛。團隊核心成員平均年齡僅16歲，他們在指導教師鄒國雲引領下，歷經三代機型迭代，放棄簡單的比例放大，創新地引入碳纖維條加固關鍵結構，在「輕量化」與「高強度」之間取得微妙平衡。

此外，團隊針對氣動布局進行了十多次優化，通過風洞模擬反覆調試重心。試飛當日，這架巨型飛機在團隊合力推送下平穩離地，於湛藍天空中劃出優美弧線，最終精準降落，現場響起熱烈掌聲。

冀投身國家航天事業

作為全國航空特色學校，致理中學為學生提供了C919全真模擬駕駛艙及多間高標準科創實驗室。朱俊傑表示，申報健力士紀錄的初衷，是希望代表深圳學子向世界展現中國青少年的自主創新實力。

朱俊傑已為未來定下清晰藍圖，計劃報考航空或軍事院校，將興趣轉化為專業技能。目前，校方已啟動全方位支持工作，包括邀請高校專家優化性能及協調專業機構進行飛行數據認證，力促這項世界紀錄成功落戶深圳。
 

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