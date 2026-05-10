騙財騙色︱廣州男扮公務員一腳踏多船 癡心女懷孕始揭負心漢已婚香港註冊

廣州公安局荔灣分局近日接獲報警，有人稱其男友王某（化名）在其已懷孕的情況下，對婚事一再推諉。該男子自稱是「某國家機關工作人員」，但當前往單位核實，卻發現根本查無此人。警方介入調查，最終揭發這宗騙財騙色的愛情陷阱。



《南方都市報》報道，受害人指，2024年11月，自己在一場聯誼活動中結識王某。王某自稱是某國家機關工作人員，在海珠區某小區擁有物業，母親為香港居民，還向其發送「公職單位標識及公章」的文件照片，以此佐證身份。



受害人對王某的「優質單身」形像深信不疑，未幾即成為男女朋友關係，步入談婚論嫁階段。王後來以母親受傷住院、個人銀行卡被凍結等不同理由，先後多次向報案人借款，累計金額9,500餘元（人民幣‧下同）。



今年3月，受害人確認懷孕，向王某提出結婚，王某卻以不同理由拖延。受害人到王某「所屬單位」核實，竟獲悉並無王某此人，受害人決定報警。



警方調查，揭開事件真相。首先， 王某所謂「某國家機關工作人員」的身份純屬虛構，海珠區房產也僅為租住房屋。警方亦發現，王某長期與多名未婚女性保持密切關係。



4月上旬，警方逮捕王某，證實其實為無業人員，早於2023年已在香港登記結婚，婚後育有一子。



王某供稱，其看準公務員身份在婚戀市場「吃香」，利用未婚女性對公職人員的信任與嚮往，先後對3名女性實施詐騙，涉案金額約4萬元。