深圳龍華｜巨型水箱14樓天台飛落街 狂掃十多部冷氣機險釀悲劇

深圳龍華區大浪街道周二（7日）凌晨發生一宗驚險的高空墮物意外。一個容量達8立方米的巨型儲水箱，疑因底座老化變形，突然從一幢住宅的14樓天台飛墮而下，沿途撞毀圍牆及兩座大廈之間十多戶的露台設施。多部冷氣機及停泊地面的電動單車慘遭報銷，幸好事發於凌晨時分，未有造成人員傷亡。

凌晨巨響震醒街坊

據內媒《南方都市報》報道，事發於大浪9區155棟。周二凌晨2時許，有房屋管理員剛躺下準備就寢，突然聽到「轟」一聲巨響，驚見一個巨型水箱從天而降，墜落位置距離其值班室不足兩米，場面驚險。

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8立方米水箱14樓墮下，事發現場一片狼藉。 南方都市報

現場堆放著十多部被砸毀的冷氣機外置主機。 南方都市報

水箱撞穿天台近6米長的圍牆，繼而從兩棟樓宇之間直墮地面。 南方都市報

兩棟樓房之間的陽台受損嚴重。 南方都市報

該報記者於翌日（8日）前往事發現場視察，發現155棟與相鄰的156棟之間已拉起封鎖線。雖然墜落的水箱殘骸及受損的電動單車已被清理，但巷口仍堆放著十多部被砸毀的冷氣機外置主機。從14樓天台的缺口往下看，兩棟大廈之間的露台防盜網均受損嚴重。

撞穿6米圍牆直墮地面

大浪街道水圍社區工作站黨委委員黃志偉受訪表示，經初步調查，肇事原因相信是水箱的鋁合金底座因年久失修導致變形，無法支撐滿載8立方米水量的水箱重量而發生倒塌。水箱隨即滾落並撞穿天台近6米長的圍牆，繼而從兩棟樓宇之間直墮地面。

黃志偉指出，由於水箱體積龐大且水量驚人，高處墮下有機會損毀周邊的電路及燃氣管道。為防範漏電或氣體洩漏風險，社區工作站人員於事發後即時聯絡相關部門進行搶修，並於半天內成功排除隱患，恢復該區的水電及燃氣供應。

目前，當局正核算事故造成的損失，並積極協調相關單位處理善後及賠償事宜。