福田口岸︱北上女闊腿褲奇異「激凸」 海關揭綁350支減肥針︱有片

福田口岸有女子在入境內地時，步姿古怪之外，鬆身闊腿褲又有不正常凸起，遭海關檢查發現在腿上綁有350支減肥針。



相關新聞：橫琴口岸｜纏14公斤純銀圖闖關 小蠻腰女舉止異常斷正｜有片

據海關發布消息，近日，皇崗海關關員在福田口岸對進境旅客及其行李物品進行監管時，發現一名女性旅客經過海關監管區時未向海關申報，且該旅客在行走時步伐僵硬，其身著的黑色闊腿褲上有不規則的突起，疑似有綁藏物品，隨即對其進行攔截檢查。

相關新聞：西九龍站︱背囊男褲袋藏大麻煙北上被截 圖施「魔術手」避查︱有片

經進一步檢查，海關關員在該旅客的大腿和小腿部位均發現用紅色膠帶纏繞固定的透明包裝袋，袋中均裝有減肥針劑，經清點共有包裝袋14個、減肥針劑350支。目前，該案件已移交海關緝私部門處理。