月薪¥5000︱深圳火鍋店聘應屆頂尖大學畢業生 「晉升店長月分獎金達10萬」

內地經濟放緩情況下，即使在知名大學畢業，找工作也不是一件容易事。近日，深圳一間火鍋店招聘「985/211」應屆畢業生，而成為網絡熱話。

所謂「985」就是「985工程」中39所在國內各領域上領先的大學；「211」則是指「面向21世紀打算重點建設約100所左右的大學」，在這些大學畢業的學生，學歷可謂無庸置疑。

相關新聞：微信錢包︱深圳公司要求應徵者餘額不得少過¥300 網民寸爆：你肯定有錢出糧？

內地「九派新聞」報道，周日（19日），有網民發圖片顯示，該火鍋店目標招收985、211應屆生擔任儲備店長，不限學科，更表明業績達標的話底薪5000元（人民幣‧下同）另加獎金。6-12個月後考核達標者，晉升店長後，每月將獲5萬至10萬分紅，業績無上限。



周一，該火鍋店表示，本科生也可應聘，應聘者需以管培生身份從服務員、洗碗、上菜等基礎崗位做起，憑綜合表現晉升店長，目前已有985畢業生在崗。

負責人表示，高學歷應聘者的領悟能力和學習能力相對更強，不過因餐飲行業工作辛苦，也有不少應聘者中途離職。