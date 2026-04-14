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外交部毛寧發文 展示深圳迎APEC氛圍

灣區時事
更新時間：08:12 2026-04-14 HKT
發佈時間：08:12 2026-04-14 HKT

外交部發言人毛寧12日在海外社交平台X發帖，顯示深圳盛裝迎接2026年APEC峰會，目前深圳機場等多個地點已換上宣傳海報。昨日第六屆中國國際消費品博覽會在海南海口開幕，逾3400個品牌參展。

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今年11月，亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議將在深圳舉行。毛寧發布的視頻顯示，深圳機場、戶外樓宇等處的電子大屏滾動播放「APEC中國年 深圳進行時」「共赴深圳之約 共創美好亞太」「相約深圳 見證奇跡」「當好東道主 喜迎APEC」等中英文宣傳海報標語，整個城市迎接APEC會議氣氛熱切濃郁。

毛寧配文稱：「Host city Shenzhen glows for APEC2026（主辦城市深圳，為2026年APEC煥發光彩）」。相關帖文流覽量達1.9萬，不少海外網友在評論區點讚，留言表達期待。

第六屆中國國際消費品博覽會（簡稱「消博會」）昨晨在海口開幕，60多個國家和地區超過3400個品牌參展，國際展品佔65%，較上屆提升20%。展會以「開放引領全球消費，創新驅動美好生活」為主題，呈現綠色、健康、數字、智能等消費領域的精品新品。

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