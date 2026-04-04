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北上注意︱深圳發暴雨黃色預警 料2-3小時雨量可達50毫米

灣區時事
更新時間：12:55 2026-04-04 HKT
發佈時間：12:55 2026-04-04 HKT

深圳氣象台早上11時發布全市暴雨黃色預警，指受珠江口西側東移的雷雨雲團影響，全市2-3小時內將出現30-50毫米降水，局地伴有7級左右短時大風，全市處於暴雨戒備狀態。深圳氣象台並發出全市雷電、暴雨預警信號。

廣東南局地有冰雹

據深圳氣象台消息，4日上午9時，龍崗區（布吉、坂田、南灣、平湖、吉華街道）和龍華區（龍華、民治、觀湖街道）已出現較明顯降雨，預計未來2-3小時內還將出現20-30毫米降水。

深圳天氣則指，江門附近的雷雨雲團正在靠近，預計中午前後影響深圳。

廣東省氣象台預計，4日，廣東南部市縣有中到大雨局部（大）暴雨，雷雨時伴有8—10級（局地11級）短時大風、短時強降水和局地小冰雹。

 

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